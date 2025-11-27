  • KHI: Clear 21.3°C
بچوں کے اداکار بننے پر بہت برا لگے گا، علی خان

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 27 نومبر 2025 06:20pm

مقبول اداکار علی خان نے کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ ان کے بچے اداکار نہ بنیں اور اگر ان کے بچے اداکار بنے تو انہیں بہت ہی برا لگے گا۔

علی خان نے حال ہی میں ’گپ شب‘ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔

انہوں نے ہولی وڈ، بولی وڈ اور لولی وڈ میں کام کے فرق کے سوال پر بتایا کہ باقی فلم انڈسٹریز میں کام اور وقت پر توجہ دی جاتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان میں شوٹنگ شروع ہوتے ہوتے دوپہر کے دو بج جاتے ہیں اور جب اتنی تاخیر سے شوٹنگ شروع ہوگی تو کیا کام ہو سکے گا؟

ان کا کہنا تھا کہ ہولی وڈ میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں ہر کوئی وقت پر شوٹنگ سیٹ پر پہنچتا ہے اور پہلے سے ہی اپنے کردار کی تیاری کرکے آتا ہے۔

ان کے مطابق پاکستان میں نہ صرف اداکار بلکہ اکثر ہدایت کار بھی مناظر کے ڈائلاگ نہیں پڑھ کر آتے، جس وجہ سے بار بار ری ٹیکس ہوتے ہیں اور وقت ضائع ہوتا ہے۔

علی خان کا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی اداکار کو اپنے ڈائلاگ یاد نہیں ہوتے تو کوئی دوسرا شخص ان کے ڈائلاگ بول رہا ہوتا ہے، پھر اداکار اس شخص کی نقل کرتا ہے۔

معروف اداکار کے مطابق ہولی وڈ میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں ایک روز پہلے ہی اداکاروں کو اپنے کام کی فہرست دے دی جاتی ہے کہ کل آکر انہوں نے یہ کام کرنے ہیں۔

اسی طرح انہوں نے بتایا کہ ہولی وڈ اور بولی وڈ میں کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہاں جتنا سینئر اور بڑا اداکار ہوتا ہے، وہ اتنی ہی زیادہ محنت کرتا ہے۔

ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ ان کے بچے شوبز میں نہ آئیں۔

علی خان نے وضاحت کی کہ وہ بچوں کو اچھی انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے ہی اتنی ہی محنت کر رہے ہیں۔

اداکار کے مطابق وہ اس لیے محنت کر رہے ہیں تا کہ ان کے بچے اداکار نہ بنیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اداکاری میں نہ آئیں۔

اداکار کا کہنا تھا کہ اگر ان کے بچے اداکاری میں آئے تو انہیں بہت برا لگے گا۔

انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے وکالت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ وکیل ہی بنیں جب کہ ان کی بیٹی کو کچھ اداکاری کا شوق ہے لیکن ان کی خواہش ہے کہ وہ بیٹی کو شعبہ تعلیم میں کام کرنے کے لیے راضی کریں۔

