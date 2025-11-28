گزشتہ ہفتے کے دوران 14 اشیا کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ
ملک میں گزشتہ ہفتے کے دوران 14 اشیا کی قیمتوں میں اضافہ اور 12 کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی، 25 اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام رہا۔
سرکاری خبر رساں ایجنسی اے پی پی کے مطابق ملک میں ضروری اشیا کی قیمتوں میں ہفتہ وار بنیادوں پر 0.73 فیصد اور سالانہ بنیادوں پر 4.32 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
پاکستان بیورو برائے شماریات (پی بی ایس) کی جانب سے قیمتوں کے حساس اشاریہ کے بارے میں ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق 27 نومبر کو ختم ہونے والے ہفتہ میں صارفین کیلئے قیمتوں کا حساس اشاریہ 377.99 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا جو گذشتہ سے پیوستہ ہفتہ کے اختتام پر 335.54 پوائنٹس اور گزشتہ سال 28 نومبر کو 324 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا تھا۔
گزشتہ ہفتہ کے دوران روزمرہ استعمال کی 12 ضروری اشیا کی قیمتوں میں کمی اور 25 کی قیمتوں میں استحکام رہا، اس کے برعکس 14 اشیا کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔
گزشتہ ہفتے کے دوران ٹماٹر کی قیمت میں 28.39 فیصد، پیاز 10.08 فیصد، آلو 4.58 فیصد، نمک پائوڈر 2.47 فیصد، دال چنا 1.18 فیصد، لہسن 1.12 فیصد، انڈے 0.75 فیصد اور آٹے کی قیمت میں 0.70 فیصد کی کمی ہوئی۔
اس کے برعکس کم آمدنی والے گروپ کےلئے بجلی کی قیمت میں 11.11 فیصد، ایل پی جی 3.51 فیصد، دال مونگ 1.92 فیصد، اڑھائی کلو بناسپتی گھی 1.12 فیصد، کیلا 0.65 فیصد، پانچ لٹر کوکنگ آئل 0.64 فیصد، خشک دودھ 0.43 فیصد، ایک کلو بناسپتی گھی 0.38 فیصد، سگریٹ 0.25 فیصد، جلانے کی لکڑی اور چینی 0.20 فیصد اور بیف کی قیمت میں 0.01 فیصد کا اضافہ ہوا۔
سب سے کم یعنی 17 ہزار 732 روپے ماہوار آمدنی رکھنے والے گروپ کےلئے قیمتوں کے حساس اشاریہ میں 0.09 فیصد کی کمی ہوئی۔ اس کے برعکس 17 ہزار 733 روپے سے لے کر 22 ہزار 888 روپے، 22 ہزار 889 روپے سے لے کر 29 ہزار 517 روپے، 29 ہزار 518 روپے سے لے کر 44 ہزار 175 روپے اور اس سے زیادہ ماہوار آمدنی رکھنے والے گروپوں کیلئے قیمتوں کے حساس اشاریہ میں بالترتیب 0.99 فیصد، 0.49 فیصد، 0.28 فیصد اور 0.60 فیصد کا اضافہ ہوا۔
صارفین کےلئے قیمتوں کے حساس اشاریہ کا تعین ملک کے 17 بڑے شہروں کی 50 مارکیٹوں میں 51 ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی بیشی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔