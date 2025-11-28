  • KHI: Clear 19°C
ریمبو سے شادی نہ کروانے پر صاحبہ نے خودکشی کی دھمکی دی تھی، نشو بیگم

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع November 28, 2025
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

ماضی کی مقبول فلمی اداکارہ نشو بیگم نے انکشاف کیا ہے کہ اداکار ریمبو سے شادی نہ کروانے پر بیٹی صاحبہ نے انہیں خود کشی کی دھمکی دی تھی۔

نشو بیگم نے حال ہی میں ’سماء ٹی وی‘ کو انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔

اداکارہ نے بتایا کہ ان کے والدین مذہبی خیالات کےتھے، انہوں نے انتہائی کم عمری میں مقدس کتاب قرآن پاک کی تعلیم مکمل کی تھی۔

انہوں نے کہا کہ ان کے والدین نہیں چاہتے تھے کہ وہ فلم انڈسٹری میں آئے لیکن انہیں دوران تعلیم ہی شوبز میں آنے کا شوق ہوا تھا اور میٹرک کرنے تک انہوں نے اداکاری کا آغاز کردیا تھا۔

نشو بیگم کے مطابق اداکاری شروع کرنے پر والدہ نے ان کی خوب پٹائی کی تھی، انہیں آج بھی والدہ کی مار یاد ہے۔

ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ نویں جماعت میں پڑھنے کے دوران وہ برقع پہن کر اسکول جاتی تھیں۔

ان کا کہنا تھا کہ والدہ انہیں کہتی تھیں کہ وہ اتنی خوبصورت ہیں کہ وہ جھگڑے کروائیں گی، اس لیے وہ برقع پہن کر اسکول جاتی تھیں۔

بیٹی صاحبہ کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی بہت بڑی بلیک میلر ہے، انہوں نے انہیں کافی بلیک میل کیا۔

نشو بیگم کے مطابق وہ صاحبہ اور ریمبو کے عشق کے خلاف تھیں لیکن وہ ان کی شادی کے خلاف نہیں تھیں، وہ چاہتی تھیں کہ بیٹی پہلے کسی مقام پر پہنچے، پھر شادی کرے۔

ان کا کہنا تھا کہ صاحبہ کی فرمائش پر ہی انہوں نے انہیں فلموں میں جلد کام کرنے کی اجازت دی لیکن انہوں نے کچھ فلموں کے بعد ہی ریمبو سے عشق کرلیا اور شادی کے مطالبے کرنے لگیں۔

انہوں نے واضح کیا کہ وہ صاحبہ اور ریمبو کی شادی نہیں بلکہ عشق کے خلاف تھیں، ان سمیت کوئی بھی ماں نہیں چاہے گی کہ ان کی بیٹی عشق کرے۔

اداکارہ کے مطابق بیٹی صاحبہ نے ریمبو سے شادی نہ کروانے پر انہیں دھمکی دی کہ وہ خودکشی کرلیں گی یا صبح انہیں گھر میں لاش ملے گی۔

