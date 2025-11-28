در فشاں سلیم کی ایک کروڑ روپے کی پینٹنگ تیار کرنے کی ویڈیو وائرل
مقبول اداکارہ در فشاں سلیم کی مختصر ویڈیو وائرل ہوگئی،جس میں وہ ایک کروڑ روپے مالیت کی پینٹنگ تیار کرنے سے متعلق بات کرتی دکھائی دیں۔
اداکار و ہدایت کار دانش نواز نے انسٹاگرام پر در فشاں سلیم کی مختصر ویڈیو شیئر کی، جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہوگئی اور صارفین نے بھی اس پر دلچسپ تبصرے کیے۔
مختصر ویڈیو میں دانش نواز دکھائی نہیں دیتے، تاہم وہ در فشاں سے بات کرتے سنائی دیتے ہیں۔
ویڈیو میں دانش نواز ساتھی اداکارہ در فشاں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کس چیز کی پینٹنگ بنائی ہے؟
اس پر در فشاں سلیم وائٹ بورڈ پر لکیر نما تصویر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ انہوں نے ایک کروڑ روپے مالیت کی پینٹنگ تیار کی ہے۔
اداکارہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نایاب اور اچھی پینٹگز ایسے ہی فروخت ہوتی ہیں اور وہ ایسے ہی بنتی ہیں۔
دانش نواز نے ویڈیو میں وائٹ بورڈ پر موجود بلیو لکیر نما تصویر بھی دکھائی اور کہا کہ در فشاں نے یہ پینٹنگ بنائی ہے، جس سے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک کروڑ روپے مالیت کی ہے۔
دونوں اداکاروں کی ویڈیو وائرل ہوگئی، جس پر صارفین نے دلچسپ تبصرے کیے، زیادہ تر صارفین نے در فشاں سلیم کی معصومیت کی تعریفیں کیں اور لکھا کہ ان کی بنائی گئی پینٹنگ واقعی ایک کروڑ روپے کی ہی ہے۔