نئے صوبوں کے قیام اور سندھ کی تقسیم کے افواہوں پر پریشان ہونا چھوڑ دیں، مراد علی شاہ

ویب ڈیسکشائع 29 نومبر 2025 05:29pm
— فائل فوٹو: ڈان نیوز
— فائل فوٹو: ڈان نیوز

وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے کی تقسیم کو خارج از امکان قرار دیتے ہوئے کہا کہ نئے صوبوں کے قیام اور سندھ کی تقسیم کے افواہوں پر پریشان ہونا چھوڑ دیں.۔

ڈان نیوز کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ 2 روزہ دورے پر بھان سید آباد پہنچ گئے، وزیراعلیٰ سندھ کراچی سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بوبک ایئرپورٹ پہنچے۔

کمشنر حیدرآباد اور ڈی آئی جی حیدرآباد نے وزیر اعلیٰ سندھ کا استقبال کیا، وزیراعلیٰ مراد علی شاہ شہباز ایئرپورٹ سے گاؤں مناہیوں روانہ ہوئے۔

وزیر اعلیٰ سندھ نے چیف شمن رہپوٹو سے ان کے بھتیجے کے انتقال پر تعزیت کی اور وہ پریس کلب بھان سید آباد پہنچے جہاں انہوں نے سینئر صحافی آدم مینگل سے ان کی بہن کے انتقال پر تعزیت کی۔

بھان سعید آباد میں میڈیا سے گفتگو کے دوران مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ نئے صوبوں کے قیام اور سندھ کی تقسیم کے افواہوں پر پریشان ہونا چھوڑ دیں، نئے صوبوں کی بات ایک کان سے سنو اور اسی سے نکال دو۔

ان کا کہنا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کےاس اشو پر آپ لوگوں کو پریشانی کیا ہے، ہم میں سے کوئی ایک بھی اس پر راضی نہیں، پاکستان اور سندھ کے مفاد کے خلاف کچھ بھی پیپلز پارٹی قبول نہیں کرے گی۔

ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گورنر کی تقرری کا صوابدید اختیار وزیراعظم اور صدر کا ہے، صوبائی حکومت کا اس معاملے میں کوئی کردار ہے، گورنروں کی تقرری میں ہم سے مشورہ نہیں کیا جاتا۔

علاوہ ازیں، وزیراعلیٰ سندھ یوسی بوبک کے چیئرمین مخدوم ضمیر حسین کی دعوت پر بھی شرکت کریں گے اور رہائش گاہ وہاڑ میں قیام کریں گے جب کہ اتوار کی صبح وہاڑ میں حلقے کےعوام سے ملاقات کریں گے۔

اس سے قبل، کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں بھارتی وزیر دفاع کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں کہ سندھ کو پاکستان سے الگ کرسکے۔

