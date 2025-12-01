  • KHI: Sunny 27.5°C
  • LHR: Sunny 21°C
  • ISB: Partly Cloudy 18.7°C
  • KHI: Sunny 27.5°C
  • LHR: Sunny 21°C
  • ISB: Partly Cloudy 18.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

گزشتہ ہفتے افغانستان سے سرحدپار حملوں میں 5 افراد مارے گئے، تاجکستان

ویب ڈیسک شائع December 1, 2025 اپ ڈیٹ December 1, 2025 02:17pm
—فائل فوٹو: رائٹرز
—فائل فوٹو: رائٹرز

تاجکستان کی صدارتی پریس سروس نے بتایا ہے کہ گزشتہ ہفتے ہمسایہ ملک افغانستان سے کیے گئے 2 حملوں میں 5 افراد ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے۔

خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق سیکولر حکومت کا حامل تاجکستان تقریباً ایک کروڑ 10 لاکھ آبادی کے حامل پہاڑی خطے پر مشتمل سابقہ سوویت جمہوریہ ہے اور طالبان حکام کے ساتھ کشیدہ تعلقات رکھتا ہے۔

تاجک حکام، جنہوں نے پہلے بھی دور دراز سرحدی علاقوں میں منشیات اسمگل کرنے والوں اور سونے کی غیر قانونی کان کنی کرنے کی نشاندہی کی تھی، نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ افغانستان سے کیے گئے ایک ڈرون حملے میں 3 چینی شہری ہلاک ہو گئے۔

تاجک صدر امام علی رحمٰن کی پریس سروس نے کہا کہ امام علی رحمن نے صورتحال پر تبادلہ خیال اور سرحدی سلامتی کو مضبوط کرنے کے طریقوں پر غور کے لیے اپنے سیکیورٹی ایجنسیوں کے سربراہوں سے ملاقات کی۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر امام علی رحمٰن نے افغان شہریوں کے غیر قانونی اور اشتعال انگیز اقدامات کی سخت مذمت کی اور مسئلے کے حل اور دوبارہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا حکم دیا‘، افغان حکام کی جانب سے تاجک بیان پر فوری ردعمل موصول نہیں ہوا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں دہشتگردی کے مراکز اور دہشتگرد قیادت موجود، طالبان سہولت کاری بند کریں، ترجمان پاک فوج

2

یو اے ای پاکستانیوں کو ویزے جاری نہیں کررہا، وزارتِ داخلہ نے سینیٹ کمیٹی کو آگاہ کردیا

3

فن لینڈ کا ’آپریشنل اور اسٹریٹجک وجوہات‘ کی بنیاد پر پاکستان میں سفارتخانہ بند کرنے کا فیصلہ

4

ویزا مسئلے پر پاکستان اور یو اے ای کے بیانات میں تضاد، پاکستانی مسافر غیر یقینی کا شکار

5

واشنگٹن فائرنگ: ’امریکا نے لاکھوں افغانوں سے کیا اپنا وعدہ بھلا دیا‘

6

مستند دستاویزات رکھنے والے کسی مسافر کو بیرونِ ملک سفر سے نہیں روکا جائے گا، وزیر داخلہ

7

اہم ڈیڈ لائن گزرگئی، چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوسکا

8

اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی پاکستان میں آئینی ترامیم پر تنقید

کارٹون

کارٹون : 1 دسمبر 2025
کارٹون : 30 نومبر 2025