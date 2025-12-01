  • KHI: Clear 23.5°C
  • LHR: Clear 16.3°C
  • ISB: Partly Cloudy 13°C
  • KHI: Clear 23.5°C
  • LHR: Clear 16.3°C
  • ISB: Partly Cloudy 13°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

اپنی شادی سے متعلق افواہوں پر سحر خان کا ردعمل

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 01 دسمبر 2025 03:20pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

مقبول اداکارہ سحر خان نے اپنی شادی کے حوالے سے گردش کرتی افواہوں کی وضاحت کردی۔

گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ سحر خان نے شادی کرلی ہے، جس کا آغاز اس وقت ہوا جب اداکارہ نے انسٹاگرام پر مبہم اسٹوری شیئر کی۔

اس اسٹوری میں انہوں نے اپنی آدھی تصویر شیئر کی، جس میں ان کا چہرہ واضح نہیں تھا اور کیپشن میں لکھا تھا ’بہت بڑا دن‘۔

اس کے بعد مداحوں میں تجسس پیدا ہوگیا اور متعدد افراد نے افواہیں پھیلانا شروع کردیں کہ اداکارہ نے شادی کرلی ہے، جب کہ کچھ نے کہا کہ شادی کسی اور کی تھی۔

بعد ازاں سحر خان نے انسٹاگرام پر اپنی اسی لباس میں تصویر شیئر کرتے ہوئے واضح کیا کہ شادی ان کی نہیں بلکہ ان کی دوست کی تھی۔

انہوں نے مزید کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ مداح ان کی شادی کے بارے میں اتنے پرجوش تھے، مگر فی الحال ایسا نہیں ہوا۔
1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اہم ڈیڈ لائن گزرگئی، چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوسکا

2

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان

3

چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کا نوٹیفکیشن مقررہ وقت پر جاری کر دیا جائے گا، خواجہ آصف

4

امریکی شہری کو فیس بک پر ’اجنبی کا پیغام‘ 2 لاکھ 80 ہزار ڈالر میں پڑا

5

ڈراما ’دھوپ کنارے‘ کی کامیابی کے بعد آدھا چہرہ مفلوج ہوگیا تھا، مرینہ خان

6

بلوچستان دھماکوں سے گونج اٹھا، ریلوے لائن تباہ کردی گئی

7

افغانستان میں دہشتگردی کے مراکز اور دہشتگرد قیادت موجود، طالبان سہولت کاری بند کریں، ترجمان پاک فوج

8

امریکی ریاست کیلیفورنیا میں مسلح ملزم کی بینکوئٹ ہال میں فائرنگ، 4 افراد ہلاک، 10 زخمی

کارٹون

کارٹون : 1 دسمبر 2025
کارٹون : 30 نومبر 2025