  • KHI: Partly Cloudy 22.3°C
  • LHR: Clear 16°C
  • ISB: Clear 10.3°C
  • KHI: Partly Cloudy 22.3°C
  • LHR: Clear 16°C
  • ISB: Clear 10.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

فیلڈ مارشل سے ترک وزیر توانائی کی ملاقات، توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

ویب ڈیسک شائع December 2, 2025 اپ ڈیٹ December 2, 2025 05:41pm

انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ترک وزیر توانائی نے جنرل ہیڈ کوارٹرز (جی ایچ کیو) میں ملاقات کی ہے، جس میں پاکستان اور ترکیہ کا توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا کہ اہم ملاقات میں پاک-ترک تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیاگیا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ترکیہ کے ساتھ تاریخی برادرانہ تعلقات پر اظہار اطمینان کیا۔

اعلامیے میں ترکیہ کی پاکستان کیلئے عالمی فورمز پر مسلسل حمایت کو قابل تحسین قرار دیا گیا ساتھ ہی پاکستان اور ترکیہ کا شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان

2

کراچی: نیپا پر کھلے گٹر میں گرنے والے 3 سالہ بچے کی لاش 14 گھنٹے بعد مل گئی

3

سوشل میڈیا پر 90 فیصد فیک نیوز ہیں، جلد کریک ڈاؤن ہوگا، وزیر داخلہ

4

سعودی عرب کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان خفیہ طور پر مذاکرات ہوئے، ذرائع

5

لاہور میں 32 سالہ نوجوان کا اغوا کے بعد قتل کا ڈراپ سین ہوگیا

6

جو کچھ عامر لیاقت کے ساتھ ہوا، وقار ذکا کے ساتھ ویسا نہیں ہونا چاہیے، یاسر حسین

7

پہلے ہی کہا تھا شرافت سے نہیں چلیں گے تو گورنرراج لگ سکتا ہے، فیصل واڈا

8

گوگل میپس کا نیا فیچر، اب ٹریفک اور راستے کی معلومات مزید آسان ہوگئی

کارٹون

کارٹون : 2 دسمبر 2025
کارٹون : 1 دسمبر 2025