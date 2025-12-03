کرغزستان کے صدر 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے، صدر اور وزیراعظم نے استقبال کیا
کرغزستان کے صدر صادرژ پاروف دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہبازشریف نے استقبال کیا۔
ڈان نیوز کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر کرغزستان کے صدر اپنی کابینہ کے سینئر وزرا، اعلیٰ حکام اور کاروباری رہنماؤں پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ اسلام آباد پہنچے۔
دورہ پاکستان میں کرغزستان کے صدر کی صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں شیڈول ہیں جب کہ کرغز وفد کی پاکستانی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔
کرغز صدر صادرژ پاروف کے دورہ کے دوران متعدد اہم معاہدوں و مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔
واضح رہے کہ 2005 کے بعد کرغزستان کے صدر کا پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔
پاکستان اور کرغزستان کے درمیان دیرینہ تعلقات قائم ہیں، جو گہرے ثقافتی، تاریخی اور روحانی رشتوں پر مبنی ہیں، دونوں ممالک نے اگست میں کرپٹو کرنسی، بلاک چین ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل فنانس کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا تھا۔
جولائی میں، دونوں ممالک نے اپنی بین الحکومتی کمیشن کے اجلاس میں دو طرفہ تجارت کو 100 ملین ڈالر تک بڑھانے کے معاہدے کی توثیق کی تھی۔
دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ، پاکستان اور کرغزستان شنگھائی تعاون تنظیم کے بھی رکن ہیں، جو 10 رکنی یوریشیائی سکیورٹی اور سیاسی تنظیم ہے، جس کے دیگر ارکان میں چین، روس، بھارت اور ایران شامل ہیں۔