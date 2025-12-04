  • KHI: Clear 23°C
سونے کے نرخوں میں مسلسل تیسرے روز کمی ریکارڈ

ویب ڈیسکشائع 04 دسمبر 2025 05:41pm
فائل فوٹو: ڈان نیوز
فائل فوٹو: ڈان نیوز

عالمی مارکیٹ میں کمی کے بعد ملک بھر میں مسلسل تیسرے روز سونے کے نرخوں میں کمی ریکارڈ کی گئی، تولہ سونے کی قیمت مزید 1700 روپے کم ہوگئی۔

آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک بھر میں مسلسل تیسرے روز سونے کے نرخوں میں کمی ریکارڈ کی گئی اور تولہ سونے کے نرخ مزید 1700 روپے کمی سے 4 لاکھ41ہزار 462 روپے کی سطح پر آگئے۔

اسی طرح 10گرام سونےکی قیمت1457 روپے کی کمی سے3 لاکھ 78 ہزار 482 روپے ہوگئی، جبکہ عالمی مارکیٹ میں 17ڈالر کی کمی سےفی اونس سونا 4191 ڈالر پرآگیا۔

چاندی کے نرخوں میں بھی آئی اور فی تولہ چاندی کی قیمت 85 روپےکی کمی سے 6 ہزار روپے پر آگئی، جبکہ 10گرام چاندی کی قیمت72 روپے کی کمی سے5144 روپے ہوگئی۔

آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق گذشتہ روز تولہ سونا ایک ہزار روپےکی کمی سے 4 لاکھ 43 ہزار 162 روپے پر آگیا تھا جبکہ 10گرام سونےکی قیمت 858 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 79 ہزار 939 روپے ہوگئی تھی۔

