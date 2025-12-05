حکومتِ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان 3 منصوبوں پر دستخط
حکومتِ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک (اے ڈی بی) کے درمیان 61.8 ملین ڈالر کے 3 اہم منصوبوں پر دستخط کر دیے گئے۔
سرکاری خبر رساں ایجنسی ’اے پی پی‘ کی رپورٹ کے مطابق وزارت اقتصادی امور ڈویژن کی طرف سے جاری اعلامیہ کے مطابق کراچی۔روہڑی سیکشن آف مین لائن-ون کے لیے 10 ملین ڈالر کی پروجیکٹ ریڈینس فنانسنگ، کوئٹہ بس ریپڈ ٹرانزٹ کے لیے 3.8 ملین ڈالر کی فنانسنگ اور بلوچستان واٹر ریسورسز ڈویلپمنٹ سیکٹر پروجیکٹ کے لیے 48 ملین ڈالر کی اضافی فنانسنگ شامل ہے۔
یہ منصوبے ملک میں بنیادی سہولیات کے شعبوں، جس میں رابطہ کاری، شہری ٹرانسپورٹ اور پانی کے وسائل میں ترقی کے لیے اہم اقدامات ہیں۔
سیکرٹری وزارتِ اقتصادی امور ڈویژن محمد حمیر کریم نے اے ڈی بی کے قابلِ اعتماد ترقیاتی شراکت دار کے کردار اور پاکستان کی ترقیاتی ضروریات کی تکمیل میں اس کے مستقل تعاون کو سراہا۔
انہوں نے ان اہم منصوبوں کے لیے سے ڈی بی کی معاونت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبے پاکستان کی طویل المدتی اور پائیدار اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔
کوئٹہ شہر کی شہری انفراسٹرکچر ضروریات کو پورا کریں گے اور بلوچستان میں زرعی پیداواریت کو بہتر بنائیں گے، انہوں نے وزارتِ ریلوے اور حکومتِ بلوچستان کی کوششوں کو بھی سراہا اور منصوبوں کی مؤثر و بروقت تکمیل کے لیے فراہم کردہ فنانسنگ کے بہترین استعمال پر زور دیا۔
اے ڈی بی کی کنٹری ڈائریکٹر ایما فین نے حکومتِ پاکستان کی جانب سے ان منصوبوں کے لیے مضبوط عزم کی تعریف کی، انہوں نے بلوچستان سے متعلق 2 منصوبوں کی اہمیت اُجاگر کی اور ریلوے امپرومینٹ پروجیکٹ (پی آر ایف) کو ریلوے کی جدیدیت کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔