  • KHI: Clear 20.8°C
  • LHR: Clear 14.1°C
  • ISB: Clear 12.5°C
  • KHI: Clear 20.8°C
  • LHR: Clear 14.1°C
  • ISB: Clear 12.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

اسحٰق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کا رابطہ، دوطرفہ تعلقات وخطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال

ویب ڈیسکشائع 09 دسمبر 2025 07:30pm
— فوٹو: پی ٹی وی
— فوٹو: پی ٹی وی

نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحٰق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے، جس میں ،دوطرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔

سرکاری پاکستان ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق نائب وزیر اعظم محمد اسحٰق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹیلیفون پر رابطہ کیا۔

ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔

نائب وزیراعظم اور ایرانی وزیر خارجہ نے دو طرفہ مفادات سے متعلق معاملات پر مسلسل اعلیٰ سطح کے رابطوں کو بھی سراہا۔

دونوں رہنماؤں نے اس ہفتے ترکمانستان میں ہونے والے ‘بین الاقوامی فورم برائے امن و اعتماد’ میں ملاقات کی امید ظاہر کی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

این سی سی آئی اے حراست میں تشدد، 9 کروڑ اکاؤنٹ سے نکالے گئے، ڈکی بھائی کے الزامات

2

افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگ چکے، امریکی رپورٹ میں تصدیق

3

کرینہ کپور میری بیوی رہی ہیں، نکاح کیا تھا، مفتی قوی کا حیران کن دعویٰ

4

جاتی امرا میں شریف خاندان کی بیٹھک، تحریک انصاف کے مستقبل پر غور

5

ایبٹ آباد سے لاپتا ڈاکٹر کی لاش جنگل سے برآمد

6

چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں تقریب، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا

7

طالبان کے پاس فتنۃ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کے انتخاب کےعلاوہ کوئی آپشن نہیں، فیلڈ مارشل

8

کیا نوٹیفکیشن کے اجرا میں تاخیر کی وجہ ہائبرڈ نظام میں دراڑ ہے؟

کارٹون

کارٹون : 9 دسمبر 2025
کارٹون : 8 دسمبر 2025