کیا inDrive کا $4M FDI تنازع ریگولیٹری جائزہ کی ضمانت دیتا ہے؟
کراچی / کھٹمنڈو — نیپال میں ایک جاری تنازع جس میں غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری (FDI) کے ڈھانچے کا مبینہ غلط استعمال شامل ہے جو کہ رائیڈ ہیلنگ پلیٹ فارم InDrive سے منسلک ایک مقامی پارٹنر سے منسلک ہے، اس نے پاکستان سمیت دیگر مارکیٹوں میں جہاں کمپنی کام کرتی ہے، سخت ریگولیٹری جانچ پڑتال کا مطالبہ کیا ہے۔
یہ معاملہ نیپالی میڈیا آؤٹ لیٹ آرتھک نیوز کی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے بعد سامنے آیا، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ نیپال کے آئی ایم ای گروپ کے وائس چیئرمین ہیمراج ڈھاکل نے ایف ڈی آئی سے متعلق انتظامات کے احاطہ میں تقریباً 4 ملین امریکی ڈالر (NPR 570 ملین / PKR 1.1 بلین) کے اخراج کو فعال کرنے کے لیے منظم لین دین کیا۔
اگرچہ یہ معاملہ نیپال میں زیرِ تفتیش ہے، مالیاتی اور ریگولیٹری ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کیس ساختی کمزوریوں کو اجاگر کرتا ہے جو اس وقت پیدا ہو سکتے ہیں جب کثیر القومی ڈیجیٹل پلیٹ فارم تہہ دار کارپوریٹ، لائسنسنگ اور سرمایہ کاری کے انتظامات کے ذریعے کام کرتے ہیں - خاص طور پر غیر ملکی زرمبادلہ کے کنٹرول والے دائرہ اختیار میں اور ڈیجیٹل خدمات کی نگرانی کرتے ہیں۔
پاکستانی ریگولیٹرز کے لیے سوالات
صنعت کے مبصرین کا استدلال ہے کہ نیپال میں ہونے والی پیش رفت متعلقہ پاکستانی ریگولیٹرز، بشمول اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP)، فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (FIA)، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کے قریبی، احتیاطی جائزہ کی ضمانت دیتی ہے، کیونکہ پاکستان کے بڑے شہروں میں InDrive کی آپریشنل موجودگی ہے۔
کلیدی شعبوں کے ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ امتحان میں قابلیت شامل ہو سکتی ہے:
قانونی موجودگی کی نوعیت:
آیا InDrive پاکستان میں مقامی طور پر شامل ذیلی ادارے، غیر ملکی کمپنی کی شاخ، یا فریق ثالث کے معاہدے کے انتظامات کے ذریعے کام کرتی ہے، اور ملکیت، کنٹرول، اور فیصلہ سازی کا اختیار کس طرح تشکیل دیا جاتا ہے۔
سرمایہ اور ادائیگی کے بہاؤ:
چاہے غیر ملکی سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی فیس، سروس چارجز، کمیشن، یا رائلٹی کے طور پر درجہ بندی کی گئی کوئی بھی رقوم بیرون ملک بھیجی جا رہی ہوں، اور کس کے تحت ریگولیٹری اجازتیں یا چھوٹ۔
ٹیکس اور ٹرانسفر کی قیمتوں کی تعمیل:
پاکستان میں پیدا ہونے والی آمدنی کی اطلاع کیسے دی جا رہی ہے، ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور غیر ملکی والدین یا اس سے منسلک اداروں کو ادائیگیوں کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا رہا ہے، بشمول ٹرانسفر پرائسنگ ریگولیشنز کے ساتھ موافقت۔
منافع کی واپسی کا طریقہ کار:
چاہے کمیشن پر مبنی ہو یا ریونیو شیئرنگ ماڈل بہتر ریگولیٹری جائزہ کو متحرک کیے بغیر بالواسطہ سرمائے کے اخراج کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔
عوامی طور پر دستیاب کارپوریٹ ریکارڈز کے مطابق، SUOL Innovations Ltd.، قبرص میں رجسٹرڈ ادارہ، دنیا بھر میں InDrive کی مقامی آپریٹنگ کمپنیوں کے لیے بنیادی کمپنی کے طور پر کام کرتا ہے اور InDrive ایپلیکیشن کے املاک دانش کے حقوق رکھتا ہے۔ مقامی InDrive ادارے اس پیرنٹ کمپنی سے منسلک لائسنسنگ، سروس، یا ملحقہ انتظامات کے تحت کام کرتے ہیں۔
اگرچہ کثیر القومی ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز کے درمیان دانشورانہ املاک کی مرکزی ملکیت عام ہے، ماہرین احتیاط کرتے ہیں کہ اس طرح کے ڈھانچے لائسنسنگ فیس، ٹیکنالوجی کی ادائیگیوں، اور انٹرکمپنی سروس چارجز سمیت مادی سرحد پار مالی بہاؤ پیدا کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی زرمبادلہ کے ضوابط اور سرمائے کے کنٹرول والے دائرہ اختیار میں، یہ میکانزم عام طور پر زیادہ افشاء، تشخیص کی جانچ، اور ریگولیٹری منظوری کے تابع ہوتے ہیں۔
مالیاتی تجزیہ کار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایک غیر ملکی آئی پی ہولڈنگ پیرنٹ کمپنی کا وجود بذات خود بدانتظامی کی نشاندہی نہیں کرتا، لیکن اس بات کی واضح ریگولیٹری مرئیت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ اس طرح کے انتظامات سرمائے کی نقل و حرکت، ٹیکس لگانے، اور انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کے فریم ورک کے ساتھ تعمیل پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔
نیپالی تحقیقات کے مطابق، مبینہ لین دین میں غیر ملکی رجسٹرڈ اداروں کے ذریعے رقوم کی منتقلی شامل تھی، جس کے بعد تیزی سے حصص کی قدر میں ایڈجسٹمنٹ کی گئی جس سے بیرون ملک اہم سرمائے کی منتقلی میں سہولت ہوئی۔ مبینہ طور پر یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ایک مقامی بینک نے غیر ملکی زرمبادلہ کے تصفیے پر کارروائی کرنے سے انکار کر دیا۔
ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اسی طرح کے ریگولیٹری بلائنڈ اسپاٹس – اگر توجہ نہ دی گئی تو – دوسرے دائرہ اختیار کو مالی سالمیت کے خطرات سے دوچار کر سکتے ہیں، خاص طور پر FATF کی تعمیل کی ذمہ داریوں اور کیپٹل اکاؤنٹ کی پابندیوں کا انتظام کرنے والے ممالک میں۔
فعال نگرانی کے لیے کال کریں۔
مالیاتی مبصرین نوٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نے پہلے فنٹیک فرموں، رائیڈ ہیلنگ پلیٹ فارمز اور ڈیجیٹل سروس فراہم کرنے والوں کی نگرانی کو مضبوط کیا ہے۔
وہ استدلال کرتے ہیں کہ ابتدائی مرحلے کا ریگولیٹری جائزہ، رد عمل کے نفاذ کے بجائے، اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کر سکتا ہے:
اسٹیٹ بینک کے زرمبادلہ کے ضوابط کی تعمیل
- SECP کارپوریٹ افشاء اور ملکیت کے تقاضوں کے ساتھ صف بندی
- FIA AML/CFT فریم ورک کی پابندی
*FBR کی طرف سے پاکستانی رجسٹرڈ اداروں اور سرحد پار ادائیگیوں کی مسلسل نگرانی