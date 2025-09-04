WATCH LIVE
Dawn
ePaper
Images
Aurora
CityFM89
Advertise
Events
Supplements
Careers
Obituaries
Live latest Urdu news from Pakistan in Sports, Life Style & Business - Dawn News Urdu
Thu September 04, 2025
11 Rabi ul Awal 1447
Watch Live
KHI:
Clear 27.6°C
LHR:
Clear 26.3°C
ISB:
Clear 24.7°C
KHI:
Clear 27.6°C
LHR:
Clear 26.3°C
ISB:
Clear 24.7°C
پہلا صفحہ
تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگ
سیلاب
فیکٹ چیک
بریتھ پاکستان
صحت
حیرت انگیز
Search
Subscribe to notifications
Get the latest news and updates from DawnNews
Not Now
Allow Notifications
Live latest Urdu news from Pakistan in Sports, Life Style & Business - Dawn News Urdu
Search
پہلا صفحہ
اسرائیل حماس جنگ
سیلاب
فیکٹ چیک
بریتھ پاکستان
صحت
حیرت انگیز
تازہ ترین
پاکستان
کراچی
اسلام آباد
لاہور
کشمیر
کوئٹہ
پشاور
سندھ
پنجاب
خیبر پختونخوا
بلوچستان
گلگت بلتستان
دنیا
ایشیا
ہندوستان
افغانستان
امریکا / یورپ
مشرق وسطیٰ
افریقہ
کھیل
کرکٹ
لائف اسٹائل
شوبز
شخصیات
ٹیکنالوجی
موبائل فونز
نقطہ نظر
فیچرز
قلم کار
اداریہ
کاروبار
ویڈیوز
زرا ہٹ کے
لائیو ود عادل شاہزیب
نیوز آئی
ان فوکس
خبر سے خبر
نیوز وائز
ری پلے
دوسرا رخ
ایڈیٹرز پک
الیکشن 2018
مقبول ترین
1
چینی صدر کا تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ میں پیوٹن اورکِم جونگ اُن کیساتھ طاقت کا مظاہرہ
2
چینی اور روسی صدر کے درمیان انسان کے 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں ریکارڈ ہوگئیں
3
تین سال تک مذاکرات کی کوشش کرتا رہا، عمران خان
4
راولپنڈی: دسویں کی طالبہ کو شادی کا جھانسہ دیکر ’ریپ‘ کرنے والا پرنسپل گرفتار
5
عمران خان میں ’ورٹیگو‘ اور’’ٹینائٹس‘ کی تشخیص کا انکشاف
6
کون سی سیاسی شخصیت کس شوگر مل میں حصے دار، تفصیلات سامنے آگئیں
7
507 ارب روپے کا نیلم۔جہلم منصوبہ مقاصد اور عملدرآمد کے لحاظ سے مکمل ناکام قرار
8
ڈاکٹر نبیحہ کا مکان کی ملکیت کا دعویٰ غلط نکلا، ویڈیو میں حقیقت سامنے آگئی
کالمز
Nadeem Paracha
کیا کراچی کبھی پاکستان کا پانچواں صوبہ بنے گا؟
ندیم ایف پراچہ
Mahir Ali
بیجنگ فوجی پریڈ: ’ٹرمپ کے برعکس چینی صدر طویل مدتی کھیل کھیلنا جانتے ہیں‘
ماہر علی
Mohammad Hussain Khan
سندھ میں متوقع سیلاب، کچھ لوگوں کے لیے رحمت تو کچھ کے لیے تباہی کا سامان
محمد حسین خان
Jawed Naqvi
کیا مودی اب برکس کے ساتھ مل کر مغربی تسلط کا مقابلہ کریں گے؟
جاوید نقوی
مقبول ویڈیوز
▶︎
◀︎
Islamia University Of Bahawalpur’s Drugs And Sex Scandal | Khabar Se Khabar With Nadia Mirza
سکس پیک ایبس بنانے میں مددگار چند آسان طریقے
کراچی: بلدیہ ٹاؤن میں دھماکا
'پٹھان ہوں لیکن پشتو نہیں بول سکتا'
چین میں پھنسی ایک اور پاکستانی لڑکی کی ویڈیو وائرل
مزید خبریں
لائیو ٹی وی
کالمز
Nadeem Paracha
کیا کراچی کبھی پاکستان کا پانچواں صوبہ بنے گا؟
ندیم ایف پراچہ
Mahir Ali
بیجنگ فوجی پریڈ: ’ٹرمپ کے برعکس چینی صدر طویل مدتی کھیل کھیلنا جانتے ہیں‘
ماہر علی
Mohammad Hussain Khan
سندھ میں متوقع سیلاب، کچھ لوگوں کے لیے رحمت تو کچھ کے لیے تباہی کا سامان
محمد حسین خان
Jawed Naqvi
کیا مودی اب برکس کے ساتھ مل کر مغربی تسلط کا مقابلہ کریں گے؟
جاوید نقوی
کارٹون
مقبول ترین
24 گھنٹے
72 گھنٹے
1
چینی صدر کا تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ میں پیوٹن اورکِم جونگ اُن کیساتھ طاقت کا مظاہرہ
2
چینی اور روسی صدر کے درمیان انسان کے 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں ریکارڈ ہوگئیں
3
تین سال تک مذاکرات کی کوشش کرتا رہا، عمران خان
4
راولپنڈی: دسویں کی طالبہ کو شادی کا جھانسہ دیکر ’ریپ‘ کرنے والا پرنسپل گرفتار
5
عمران خان میں ’ورٹیگو‘ اور’’ٹینائٹس‘ کی تشخیص کا انکشاف
6
کون سی سیاسی شخصیت کس شوگر مل میں حصے دار، تفصیلات سامنے آگئیں
7
507 ارب روپے کا نیلم۔جہلم منصوبہ مقاصد اور عملدرآمد کے لحاظ سے مکمل ناکام قرار
8
ڈاکٹر نبیحہ کا مکان کی ملکیت کا دعویٰ غلط نکلا، ویڈیو میں حقیقت سامنے آگئی
1
چینی صدر کا تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ میں پیوٹن اورکِم جونگ اُن کیساتھ طاقت کا مظاہرہ
2
تین سال تک مذاکرات کی کوشش کرتا رہا، عمران خان
3
چینی اور روسی صدر کے درمیان انسان کے 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں ریکارڈ ہوگئیں
4
پاک فوج کا ایم آئی17 ہیلی کاپٹر چلاس میں گر کر تباہ، 2 میجر سمیت 5 ارکان شہید
5
راولپنڈی: دسویں کی طالبہ کو شادی کا جھانسہ دیکر ’ریپ‘ کرنے والا پرنسپل گرفتار
6
بھارت نے ٹیرف صفر کرنے کی پیشکش کی ہے، لیکن اب وقت گزر چکا، ٹرمپ
7
ملتان: سیلاب جنوبی پنجاب میں داخل، ہیڈ محمد والا ٹریفک کیلئے بند، بہاولنگر میں چاویکا بند ٹوٹ گیا
8
کیا مودی اب برکس کے ساتھ مل کر مغربی تسلط کا مقابلہ کریں گے؟
مقبول ویڈیوز
Islamia University Of Bahawalpur’s Drugs And Sex Scandal | Khabar Se Khabar With Nadia Mirza
سکس پیک ایبس بنانے میں مددگار چند آسان طریقے
کراچی: بلدیہ ٹاؤن میں دھماکا
'پٹھان ہوں لیکن پشتو نہیں بول سکتا'
چین میں پھنسی ایک اور پاکستانی لڑکی کی ویڈیو وائرل
سیاہ
پہلا صفحہ
اسرائیل حماس جنگ
سیلاب
فیکٹ چیک
بریتھ پاکستان
صحت
حیرت انگیز
تازہ ترین
پاکستان
کراچی
اسلام آباد
لاہور
کشمیر
کوئٹہ
پشاور
سندھ
پنجاب
خیبر پختونخوا
بلوچستان
گلگت بلتستان
دنیا
ایشیا
ہندوستان
افغانستان
امریکا / یورپ
مشرق وسطیٰ
افریقہ
کھیل
کرکٹ
لائف اسٹائل
شوبز
شخصیات
ٹیکنالوجی
موبائل فونز
نقطہ نظر
فیچرز
قلم کار
اداریہ
کاروبار
ویڈیوز
زرا ہٹ کے
لائیو ود عادل شاہزیب
نیوز آئی
ان فوکس
خبر سے خبر
نیوز وائز
ری پلے
دوسرا رخ
ایڈیٹرز پک
لائیو ٹی وی