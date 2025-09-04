  • KHI: Clear 27.6°C
  • LHR: Clear 26.3°C
  • ISB: Clear 24.7°C
پاکستان

رحیم یار خان : سکھر- ملتان موٹروے پر ڈاکوؤں کی گاڑیوں پر فائرنگ، 10 افراد کو اغوا کرلیا

پاکستان

این ڈی ایم اے نے سیلابی صورتحال اور بارشوں کے نئے اسپیل پر الرٹ جاری کردیا

دنیا

افغانستان: زلزلے سے جاں بحق افراد کی تعداد 2200 سے متجاوز، ملبے تلے دبی لاشوں کو نکالنے کا آپریشن جاری

دنیا

چینی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ لگائیں، تمام سہولتیں مہیا کریں گے، وزیراعظم

پاکستان

آرمی چیف کی مدت ملازمت پارلیمانی ایکٹ کے تحت 5 سال ہوئی، اسے توسیع نہیں کہہ سکتے، رانا ثنا اللہ

دنیا

جنرل ساحر شمشاد مرزا کی قطر کی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقات، امن و استحکام کیلئے مشترکہ عزم کا اعادہ

دنیا

فلسطینی عوام سیاہ فام جنوبی افریقی باشندوں سے بھی بد تر جبر سہہ رہے ہیں، منڈلا منڈیلا

سائنس و ٹیکنالوجی

گوگل پر پرائیویسی کی خلاف ورزی کا الزام، عدالت نے 42 کروڑ 50 لاکھ ڈالر ہرجانے کا حکم دے دیا

پاکستان

وزیراعظم کی چینی ہم منصب سے ملاقات، سی پیک فیز ٹو اور 5 نئے کوریڈورز قائم کرنے کا فیصلہ

پاکستان

بھارت کا سیلابی صورتحال پر پاکستان سے سفارتی سطح پر 24 گھنٹے میں دوسرا رابطہ

پاکستان

لاہور جنرل ہسپتال سے اغوا کیا گیا نوزائیدہ بچہ بازیاب، 2 اغوا کار خواتین گرفتار

پاکستان

شبلی فراز اور کنول شوزب کی ای سی ایل سے نام نہ نکالنے پر توہین عدالت کی درخواستیں خارج

دنیا

مغربی کنارے کا الحاق ’سرخ لکیر‘ ہے، ابراہم معاہدوں کو نقصان ہوگا، یو اے ای کا اسرائیل کو انتباہ

پاکستان

بھارتی ڈیموں سے پانی کی آمد، سیلاب کی شدت بڑھنے کا خطرہ، ملتان میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا

