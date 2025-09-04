ڈاکوؤں کی فائرنگ سے تین افراد زخمی، 20 سے 25 کے درمیان مشتبہ افراد نے موٹروے پر گاڑیوں پر حملہ کیا، 10 افراد کو اغوا کیا گیا، پیسہ اور قیمتی سامان نہیں لوٹا گیا، ایڈیشنل آئی جی
شائع04 ستمبر 202508:23pm
مون سون کے نویں اسپیل کے دوران سندھ کے جنوبی اضلاع بشمول ٹھٹھہ، سجاول، بدین، تھرپارکر، عمرکوٹ، سانگھڑ، کراچی، حیدرآباد اور جامشورو میں بارشوں کا امکان ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی
شائع04 ستمبر 202507:23pm
متاثرہ علاقے میں ریسکیو آپریشن جاری، ساتھ ہی ملبے سے لاشوں کو بھی نکالا جا رہا ہے، عارضی کیمپوں میں مقیم خاندانوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کر رہے ہیں، نائب ترجمان طالبان حکومت
اپ ڈیٹ04 ستمبر 202507:48pm
چینی سرمایہ کاروں کو خصوصی اقتصادی زونز پرکشش موقع فراہم کرتے ہیں، چینی صنعتوں کی پاکستان منتقلی سے سستی لیبر اور دیگر سہولتیں میسر ہوں گی، بیجنگ میں بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے خطاب
اپ ڈیٹ04 ستمبر 202506:51pm
اس کمی سے دنیا بھر میں اسکول سے باہر رہنے والے بچوں کی تعداد 27 کروڑ 20 لاکھ سے بڑھ کر 27 کروڑ 80 لاکھ ہو جائے گی، جو جرمنی اور اٹلی کے تمام پرائمری اسکولوں کو خالی کرنے کے برابر ہے، پریس ریلیز
اپ ڈیٹ04 ستمبر 202506:47pm
قطری قیادت نے علاقائی استحکام کو یقینی بنانے میں پاکستان کے کلیدی اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا، آئی ایس پی آر
اپ ڈیٹ04 ستمبر 202505:22pm
گوگل پر الزام ہے کہ اس نے صارفین کی پرائیویسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنا جاری رکھا، حالانکہ لاکھوں صارفین نے اپنے گوگل اکاؤنٹس میں ٹریکنگ فیچر بند کر دیا تھا۔
شائع04 ستمبر 202502:33pm
ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاک چین تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا، شہباز شریف نے چین کے عالمی اقدامات کی بھرپور حمایت اور غیرمتزلزل حمایت پر چین سے تشکر کا اظہار کیا۔
اپ ڈیٹ04 ستمبر 202503:20pm
بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستان کو دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال سے آگاہ کردیا، دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے، وزارت آبی وسائل نے 28 محکموں کو الرٹ جاری کردیا۔
اپ ڈیٹ04 ستمبر 202501:18pm
قصور، اوکاڑہ، پاکپتن، بورے والا، عارف والا اور بہاولنگر کے اضلاع میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، پنجاب میں 46 اموات، 35 لاکھ افراد متاثر، 13 لاکھ ایکڑ زرعی زمین زیر آب آچکی، پی ڈی ایم اے
اپ ڈیٹ04 ستمبر 202503:27pm
ایف آئی اے نے اسمگل شدہ گاڑیوں کو غیر قانونی طور پر ریگولرائز کرنے میں ملوث پائے گئے افسران کے خلاف ایف آئی آر درج کی، اور آج انہیں باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا، اعلامیہ ایف بی آر
شائع03 ستمبر 202510:15pm
