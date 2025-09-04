متاثرہ علاقے میں ریسکیو آپریشن جاری، ساتھ ہی ملبے سے لاشوں کو بھی نکالا جا رہا ہے، عارضی کیمپوں میں مقیم خاندانوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کر رہے ہیں، نائب ترجمان طالبان حکومت
اپ ڈیٹ04 ستمبر 202507:48pm
مون سون کے نویں اسپیل کے دوران سندھ کے جنوبی اضلاع بشمول ٹھٹھہ، سجاول، بدین، تھرپارکر، عمرکوٹ، سانگھڑ، کراچی، حیدرآباد اور جامشورو میں بارشوں کا امکان ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی
شائع04 ستمبر 202507:23pm
قطری قیادت نے علاقائی استحکام کو یقینی بنانے میں پاکستان کے کلیدی اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا، آئی ایس پی آر