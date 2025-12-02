پاکستان پاپولیشن سمٹ: مسئلے کی سنگینی کو تسلیم کرنا ہوگا، عطااللہ تارڑ
پاکستان پاپولیشن سمٹ کے دوسرے اور آخری دن کا اسلام آباد میں ہو گیا، دن کا آغاز تلاوتِ قرآنِ پاک سے ہوا۔
پاپولیشن کونسل کے ڈائریکٹر کمیونیکیشنز علی مظہر نے دوسرے دن کا افتتاح کیا، انہوں نے کہا کہ سمٹ کے پہلے دن کا فوکس بڑھتی ہوئی آبادی اور دستیاب وسائل کے درمیان موجود فرق پر تھا۔
انہوں نے بتایا کہ ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ جب تک ہم آبادی کے نظم و نسق کے لیے بہتر اقدامات نہیں کرتے، ایک محفوظ اور تعلیم یافتہ پاکستان کا قیام ممکن نہیں۔
علی مظہر نے یہ بھی نشاندہی کی کہ آبادی میں اضافے کے مسئلے سے نمٹنے میں اسلامی اسکالرز کے کردار پر بھی کافی گفتگو ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ ’خاندانی منصوبہ بندی اور ہمارے معاشرتی رویے پر سب سے زیادہ اثر علما ہی کا ہوتا ہے‘۔
پاپولیشن کونسل کے سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر علی محمد میر نے آج کے پہلے سیشن کی صدارت کی۔
اس پینل میں وزیرِ اطلاعات عطا اللہ تارڑ، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی، جامعہ دارالعلوم کے نائب صدر مفتی زبیر اشرف عثمانی، شریعت اپیلٹ بینچ کے رکن ڈاکٹر قبلہ ایاز، رویتِ ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا سید محمد عبد الخبیر آزاد اور اسکالر و قانونی ماہر حمیرا مسیح الدین شامل تھیں۔
وزیرِ اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے گفتگو کے آغاز میں ڈان میڈیا گروپ کی اس موضوع کو زیربحث لانے پر ڈان میڈیا کی تعریف کی، انہوں نے زور دیا کہ ان کے نزدیک سب سے اہم بات مسئلے کو تسلیم کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اسے ایک بڑے چیلنج کے طور پر قبول نہیں کرتے، ہمیں مسائل کا سامنا رہے گا۔
انہوں نے خبردار کیا کہ ’سب سے پہلے اسے تسلیم کرنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے‘۔
وزیرِ اطلاعات نے یہ بھی نشاندہی کی کہ ’زچگی کے بعد ڈپریشن ایک حقیقت ہے جسے سمجھنا اور ماننا چاہیے‘۔
انہوں نے زور دیا کہ ذہنی صحت آبادی سے جڑے مسائل میں صحت کا ایک اہم پہلو ہے۔
عطا اللہ تارڑ نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اس حوالے سے قانون ساز اور پارلیمنٹ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ وسائل کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ ’حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، کہ کس کے حقوق ہیں اور کس کی ذمہ داریاں ہیں‘۔
کچھ تجاویز دیتے ہوئے عطا اللہ تارڑ نے آبادی کے بحران پر ایک چارٹر بنانے کی بات کی اور پارلیمنٹ میں اس پر بحث کروانے کی سفارش کی۔
انہوں نے کہا کہ ’ایک ہی طرح کی حکمتِ عملی ہر جگہ کام نہیں کرتی‘ اور اس بات پر زور دیا کہ آبادی کی منصوبہ بندی میں مذہب رکاوٹ نہیں۔
وزیر اطلاعات نے اس مسئلے پر ایک چارٹر مرتب کرنے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے کی تجویز دی۔
واضح رہے کہ ڈان میڈیا کے زیرِ اہتمام اس سمٹ میں سیاستدان، ماہرِ معاشیات، ترقیاتی ماہرین، نجی شعبے کے رہنما اور مختلف شعبوں کے ماہرین شریک ہیں، تاکہ ایک مشترکہ وژن تیار کیا جا سکے، کیونکہ تیز رفتار آبادی میں اضافہ صحت کے نظام، خوراک اور پانی کی سلامتی، اور روزگار پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔
پیر کو پالیسی سازوں، ماہرین، سفارت کاروں اور قانون سازوں نے اس بات پر متفقہ رائے ظاہر کی کہ اگر خوراک کے طلب گار اسی طرح بڑھتے رہے تو خوشحالی ممکن نہیں، ان کا کہنا تھا کہ وسائل کے تناظر میں آبادی کا مؤثر نظم و نسق کیے بغیر حکومت کی تمام کوششیں، چاہے وہ ترقی، پیش رفت یا سماجی بہبود کے لیے ہوں، بے فائدہ ثابت ہوں گی۔