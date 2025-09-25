  • KHI: Partly Cloudy 30.2°C
اسلام آباد ہائیکورٹ میں ویڈیو ریکارڈنگ پر پابندی عائد، سرکلر جاری

ویب ڈیسکشائع 25 ستمبر 2025 01:43pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی

اسلام آباد ہائیکورٹ میں ویڈیو ریکارڈنگ پر پابندی عائد کردی گئی، عدالت نے سرکلر جاری کردیا، سیکیورٹی اہلکار ریکارڈنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے مجاز ہوں گے۔

جاری سرکلر کے مطابق صحافی، وکلا اور سائلین عدالت میں کسی قسم کی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کرسکیں گے، کمرہ عدالت کے علاوہ راہداری، انتظار گاہ اور دفاتر میں ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کی جائے گی۔

عدالت کے اندر صرف سائلنٹ موڈ پر موبائل فون استعمال ہوسکیں گے،لائیو اسٹریمنگ اور کیمرے کے استعمال پر بھی مکمل پابندی ہوگی، سیکیورٹی اہلکار ریکارڈنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے مجاز ہوں گے۔

