آسٹریلوی تیراک نے سوئمنگ ورلڈکپ میں 200 میٹر فری اسٹائل شارٹ کورس کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا
آسٹریلیا کی تیراک مولی او کیلاگھن نے امریکی ریاست الی نوائے کے شہر ویسٹمونٹ میں ہونے والے سوئمنگ ورلڈکپ میں 200 میٹر فری اسٹائل مقابلے میں ایک منٹ 49.77 سیکنڈ کے وقت میں شارٹ کورس کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔
غیر ملکی خبررساں ادارے ’اے ایف پی‘ کے مطابق آسٹریلوی تیراک اس ایونٹ میں ایک منٹ 50 سیکنڈ کی حد توڑنے والی پہلی خاتون بن گئیں۔
اس سے قبل ہانگ کانگ کی سیوبان ہوگہی نے 2021 میں ابوظہبی میں ہونے والی شارٹ کورس ورلڈ چیمپئن شپ میں ایک منٹ 50.31 سیکنڈ کا عالمی ریکارڈ بنایا تھا۔
مولی او کیلاگھن کی شاندار کارکردگی ایک ہفتے بعد سامنے آئی ہے جب انہوں نے انڈیانا کے شہر کارمل میں ہونے والے ورلڈ کپ اسٹاپ میں ایک منٹ 50.77 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ اپنی کارکردگی کو بہتر کیا تھا۔
انہوں نے آسٹریلیا کی لینی پالسٹر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے فتح حاصل کی، جو ایک منٹ 52.06 سیکنڈ کے ساتھ دوسری پوزیشن پر رہیں۔
امریکی تیراک ریگن اسمتھ نے 100 میٹر بیک اسٹروک شارٹ کورس میں 54.02 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ شاندار فتح حاصل کرتے ہوئے اپنا ہی عالمی ریکارڈ برابر کر دیا۔
آسٹریلیا کی کیلی میک کیون 55.04 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ دوسری پوزیشن پر رہیں۔
اسمتھ کا وقت اس عالمی ریکارڈ کے برابر ہے جو انہوں نے گزشتہ دسمبر میں بوداپسٹ میں ہونے والی شارٹ کورس ورلڈ چیمپئن شپ کے دوران 400 میٹر میڈلے ریلے کے ابتدائی مرحلے میں قائم کیا تھا۔