موسم سرما کا موٹاپے سے کیا تعلق؟

ہیلتھ ڈیسکشائع 10 جنوری 2026 02:32pm
فوٹو/ شٹراسٹاک
کیا آپ اپنے بڑھتے ہوئے جسمانی وزن سے پریشان ہیں؟ تو اس سرد موسم میں کچھ دیر بغیر گرم ملبوسات کے گھومنے کو عادت بنالیں۔

امریکا میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ورزش یا سرد موسم میں گھومنے سے جسم میں بہترین چربی بڑھتی ہے جو کیلوریز کو جلانے کا کام کرتی ہے۔

تحقیق میں بتایا گیا کہ سرد موسم کا سامنا کرنے سے معدے میں موجود بیکٹریا میں ڈرامائی تبدیلی آتی ہے اور اس سے چربی گھلنے لگتی ہے، گلوکوز میٹابولزم بہترین ہوتا ہے جبکہ جسمانی وزن میں کمی آتی ہے۔

محققین کا کہنا ہے کہ اس دریافت سے موٹاپے کے شکار افراد کے وزن میں کمی لانے کے لیے نئے طریقہ کار کو تشکیل دینے میں مدد ملے گی۔

کریٹیو کامنز فوٹو
تحقیق کے مطابق ارگرد کا ماحول معدے میں موجود بیکٹریا پر اثرانداز ہوکر توانائی کے توازن کو کنٹرول کرنے کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔

محققین کا کہنا ہے کہ تحقیق کے نتائج حوصلہ افزاء ہیں اور اس سے موٹاپے کی روک تھام کے لیے طریقہ کار تشکیل دینے میں مدد ملے گی۔

اس تحقیق کے دوران چوہے پر 6 سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر دس دن تک تجربات کیے گئے جس سے معلوم ہوا کہ اس کے معدے کے بیکٹریا میں ایسی تبدیلی آئی ہے جو وزن میں اضافے کی روک تھام کا کام کررہی ہے۔

یہ تحقیق طبی جریدے سیل میں شائع ہوئی۔

