ایپل کے سالانہ ایونٹ کی تیاریاں مکمل، آئی فون 17 پیش کیے جانے کا امکان

ٹیک ڈیسک شائع September 9, 2025 اپ ڈیٹ September 9, 2025 10:16pm
اسمارٹ فونز اور کمپیوٹرز بنانے والی امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کے سالانہ ایونٹ کی تیاریاں مکمل ہوگئیں، ایونٹ امریکا کے مقامی وقت کے مطابق 9 ستمبر کی صبح ہوگا۔

ایپل کی جانب سے ہر سال ستمبر میں سالانہ ایونٹ منعقد کیا جاتا ہے، جس میں کمپنی اپنی نئی پروڈکٹس اور آنے والی ٹیکنالوجی کو متعارف کراتی ہے۔

ویب سائٹ ’بزنس انسائیڈر‘ کے مطابق ایپل کی جانب سے 9 ستمبر کو منعقد کیے جانے والے سالانہ ایونٹ میں آئی فون سمیت دیگر آلات پیش کیے جانے کا امکان ہے۔

اطلاعات ہیں کہ اس بار بھی کمپنی ایونٹ میں آئی فون 17 کے تمام ماڈلز کو پیش کرے گی۔

آئی فون 17 کے حوالےسے چہ مگوئیاں ہیں کہ اس بار آئی فون کے 15 سال مکمل ہونے پر کچھ نئے اور اچھوتے فیچرز کے ساتھ فونز کو پیش کیا جائے گا۔

اطلاعات ہیں کہ اس بار کمپنی آئی فون 17 ایئر کے نام سے ایسا ماڈل بھی متعارف کرائے گی، جس کے بیک پر صرف ایک ہی 48 میگا پکسل کا کیمرا ہوگا۔

علاوہ ازیں مذکورہ ماڈل کے آئی فون کو ماضی میں پیش کیے جانے والے تمام فونز کے مقابلے پتلے ڈیزائن میں پیش کیے جانے بھی امکان ہے۔

اسی طرح چہ مگوئیاں ہیں کہ اس بار آئی فون ایک بار پھر اپنے کیمرا سیٹ اپ ڈیزائن تبدیل کر سکتا ہے۔

علاوہ ازیں اس بار آئی فونز میں آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) سمیت سیکیورٹی کے متعدد نئے فیچرز بھی دیے جانے کا امکان ہے۔

