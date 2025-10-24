  • KHI: Clear 26.7°C
  • LHR: Clear 21.8°C
  • ISB: Clear 19.2°C
انسٹاگرام پر اے آئی ویڈیو ایڈیٹنگ ٹولز متعارف

ٹیک ڈیسک شائع October 24, 2025
—فوٹو: انسٹاگرام
—فوٹو: انسٹاگرام

سوشل میڈیا شیئرنگ ایپلی کیشن انسٹاگرام کی اسٹوریز میں میٹا کی جانب سے آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) ویڈیو اینڈ فوٹو ایڈیٹنگ ٹولز متعارف کرادیے گئے۔

انسٹاگرام کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اب صارفین ٹیکسٹ پرامپٹس لکھ کر اپنی تصاویر یا ویڈیوز میں چیزیں شامل کر سکیں گےجب کہ وہ چیزوں کو ہٹانت سمیت انہیں بالکل تبدیل بھی کر سکیں گے۔

انسٹاگرام پر پہلے ہی محدود فیچرز کے ساتھ میٹا اے آئی کی ایڈیٹنگ ٹولز صرف چیٹ بوٹ کے ذریعے دستیاب تھیں جو تھوڑی مشکل تھیں۔

اب مذکورہ نیا فیچر براہ راست اسٹوریز میں شامل کرلیا گیا، جو صارفین کے ایڈیٹنگ کے تجربے کو مزید آسان بناتا ہے۔

مذکورہ فیچر کو انسٹاگرام اسٹوریز میں پینٹ برش آئیکون پر ٹیپ کرکے اوپر موجود ’ری اسٹائل‘ مینیو کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

مذکورہ آپشن تک پہنچنے کے بعد صارف کو ’ایڈ، ریموو یا چینج‘ کا آپشن منتخب کرنا ہوگا، پھر پرامپٹ بار میں اے آئی ایڈیٹنگ ٹول کو تحریری ہدایات دی جائیں گی۔

اس کے علاوہ انسٹاگرام پر پری سیٹ ایفیکٹس بھی دستیاب ہیں جو تصاویر اور ویڈیوز میں کپڑوں کو بدلنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔

مذکورہ ٹولز کے ذریعے تصویر کا اسٹائل بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، جیسے تصویر میں سن گلاسز یا بائیکر جیکنٹ شامل کرنا یا پھر تصویر کو واٹر کلر آرٹ جیسا بنا دینے جیسے آپشنز بھی دستیاب ہیں۔

میٹا کی جانب سے حال ہی میں اپنے دوسرے پلیٹ فارمز جیسا کہ فیس بک، واٹس ایپ اور تھریڈز پر بھی اے آئی کے فیچرز متعارف کرائے گئے ہیں جب کہ میٹا اے آئی کے ویب ورژن کو بھی پیش کیا جا چکا ہے اور اب اس پر اردو زبان میں بھی معلومات تلاش کی جا سکتی ہے۔

