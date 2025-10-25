  • KHI: Clear 28.4°C
واٹس ایپ پر اے آئی اسٹیٹس فیچر کی آزمائش

ٹیک ڈیسک شائع October 25, 2025 اپ ڈیٹ October 25, 2025 08:39pm
—فوٹو: شٹراسٹاک
—فوٹو: شٹراسٹاک

انسٹنٹ میسیجنگ ایپلی کیشن واٹس ایپ پر اسٹیٹس یا اسٹوری شیئر کرنے کے لیے نئے آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) فیچر کی آزمائش شروع کردی گئی۔

واٹس ایپ کی اپڈیٹس پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ کے مطابق نئے فیچر کے ذریعے صارفین اپنے اسٹیٹس یا اسٹوری کے لیے اے آئی سے بنائی گئی تصاویر استعمال کر سکیں گے۔

یہ فیچر میٹا کے جدید جنریٹو اے آئی ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہے جو سادہ ٹیکسٹ سے منفرد اور دلکش تصاویر بناتا ہے۔

مذکورہ فیچر کو استعمال کرنے کے لیے صارفین کو ’اپڈیٹس‘ کے ٹیب میں جاکر نئیے اسٹیٹس کے آپشن میں جانا ہوگا، وہاں اے آئی امیج کو منتخب کرنا ہوگا۔

صارف اے آئی امیج منتخب کرنے کے بعد سسٹم کو الفاظ میں ہدایات دے گا، یعنی پرامپٹ دے گا، جس کے بعد اے آئی سسٹم تصویر بنا دے گا۔

سسٹم ہدایات کے مطابق ایک سے زائد تصاویر بنا کر فراہم کرے گا اور صارف اپنی مرضی کی کوئی بھی تصویر منتخب کر سکےگا۔

ضرور پڑنے پر صارف تیار کی گئی تصویر میں تبدیلیاں یا ترامیم بھی کر سکے گا، صارف کو ایڈٹ امیج کا آپشن بھی فراہم کیا جائے گا۔

تصویر بننے کے بعد صارف تصویر کو اسٹیٹس یا اسٹوری کے طور پر شیئر بھی کر سکیں گے، وہ صرف سینڈ کو کلک کریں گے اور تصویر از خود شیئر ہوجائے گی۔

مذکورہ فیچر فی الحال کچھ صارفین کے لیے اینڈرائیڈ اور آئی او ایس پر دستیاب ہے جو واٹس ایپ کی تازہ ترین ورژن استعمال کر رہے ہیں۔

یہ فیچر آہستہ آہستہ مزید صارفین اور ممالک تک پہنچے گا، کچھ صارفین کو فوری طور پر یہ فیچر مل جائے گا جبکہ کچھ کو سرور اپ ڈیٹ کا انتظار کرنا پڑے گا۔

