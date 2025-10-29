  • KHI: Clear 26.8°C
  • LHR: Clear 21.4°C
  • ISB: Clear 18.8°C
  • KHI: Clear 26.8°C
  • LHR: Clear 21.4°C
  • ISB: Clear 18.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

اے آئی چیٹ بوٹس درست خبر اور معلومات فراہم نہیں کرتے، تحقیق

ٹیک ڈیسک شائع October 29, 2025

دنیا بھر کے 22 عالمی نشریاتی اداروں کی مشترکہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آٓئی) چیٹ بوٹس درست معلومات اور خبر فراہم نہیں کرتے جب کہ وہ سوالات کے فراہم کردہ جوابات میں بھی بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔

جرمن نشریاتی ادارے ’ڈوئچے ویلے‘ (ڈی ڈبلیو) میں شائع رپورٹ کے مطابق تحقیق سے پتا چلا کہ چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی اور کوپائلٹ جیسے اے آئی چیٹ بوٹس خبروں کو اکثر توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور حقائق کو رائے سے الگ نہیں کر پاتے۔

مذکورہ تحقیق 22 عوامی نشریاتی اداروں نے کی، جن میں خود ڈی ڈبلیو بھی شامل تھا، تحقیق کے دوران چار مشہور اے آئی اسسٹنٹس چیٹ جی پی ٹی، مائیکروسافٹ کے کوپائلٹ، گوگل کا جیمنائی اور پرپلیکسٹی اے آئی کا جائزہ لیا گیا۔

تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ تمام مذکورہ اے آئی بوٹس مجموعی طور پر خبروں کو 45 فیصد وقت غلط یا ناقص طور پر بیان کرتے ہیں، چاہے خبروں کی زبان کوئی بھی ہو اور ان خبروں کا تعلق کسی بھی علاقے یا ملک سے کیوں نہ ہو لیکن ان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔

برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی، این پی آر اور دیگر اداروں کے صحافیوں نے مذخورہ چاروں اے آئی اسسٹنٹس سے عام خبری سوالات پوچھے، جیسے ’یوکرین کا معدنیات کا معاہدہ کیا ہے؟ یا ’کیا ٹرمپ تیسری بار الیکشن لڑ سکتے ہیں؟‘

مذکورہ اداروں کے صحافیوں نے اے آئی چیٹ بوٹس کی جانب سے دیے گئے 3,000 جوابات کا جائزہ لیا، ان کا معیار دیکھا، درستگی، ذرائع کا حوالہ، سیاق و سباق، حقائق اور رائے میں فرق سمیت مناسب ایڈیٹوریل انداز کو بھی دیکھا۔

نتائج سے معلوم ہوا کہ اے آئی چیٹ بوٹس کے 45 فیصد جوابات میں کم از کم ایک بڑی خرابی تھی، 31 فیصد میں ذرائع کی سنگین غلطی اور 20 فیصد میں حقائق کی بڑی غلطی تھی، یعنی ان میں درست حقائق نہیں دیے گئے تھے۔

تحقیق یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ گوگل کا جیمنائی سب سے برا تھا، جس کے 72 فیصد جوابات میں ذرائع کی خرابی پائی گئی۔

بی بی سی کی تحقیق میں کوپائلٹ اور جیمنائی برے تھے لیکن یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تمام چاروں اے آٗی چیٹ بوٹس میں مسائل تھے۔

گزشتہ چند سال میں اے آئی چیٹ بوٹس کے عام ہونے کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ خبروں کے لیے اے آئی اسسٹنٹس کا استعمال بڑھا رہے ہیں۔

رائٹرز انسٹی ٹیوٹ کی ڈیجیٹل نیوز رپورٹ 2025 کے مطابق 7 فیصد آن لائن نیوز صارفین اے آئی سے خبریں لیتے ہیں جب کہ 25 سال سے کم عمر افراد میں یہ شرح 15 فیصد تک ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد اور کابل میں جاری مذاکرات کو بچانے کی آخری کوشش جاری، طالبان کی ضد بڑی رکاوٹ

2

غلط پیش کش قبول نہ کرنے پر آفتاب اقبال نے شو سے نکال دیا تھا، ایشال عدنان

3

پاک-بھارت جنگ میں 7 ’بالکل نئے اور خوبصورت طیارے‘ مار گرائے گئے، ٹرمپ

4

’لاہور میں اینٹی اسموگ گنز کا استعمال وسائل کا مجرمانہ ضیاع ہے‘

5

این سی سی آئی اے افسران کو ڈکی بھائی کی اہلیہ سے ’رشوت لینے پر‘ گرفتار کیے جانے کا انکشاف

6

جونی لیور کا پسندیدہ پاکستانی ڈراما کون سا ہے؟ اداکار نے بتادیا

7

پنجاب حکومت کا بغیر گرین اسٹیکر گاڑیاں بند کرنے کا فیصلہ

8

غزہ میں عالمی استحکام فورس کیلئے پاکستانی فوجی دستے بھیجے جانے کا امکان

کارٹون

کارٹون : 29 اکتوبر 2025
کارٹون : 28 اکتوبر 2025