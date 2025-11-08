  • KHI: Clear 23.2°C
  • LHR: Clear 18.7°C
  • ISB: Clear 15.8°C
  • KHI: Clear 23.2°C
  • LHR: Clear 18.7°C
  • ISB: Clear 15.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

واٹس ایپ پر نامعلوم نمبرز کے حوالے سے فیچر متعارف کرائے جانے کی تیاری

ٹیک ڈیسکشائع 08 نومبر 2025 07:36pm
— شٹر اسٹاک فوٹو
— شٹر اسٹاک فوٹو

انسٹنٹ میسیجنگ ایپلی کیشن واٹس ایپ پر نامعلوم نمبرز کی جانب سے موصول ہونے والے میسیجز کو روکنے کے لیے زبردست فیچر کی تیاری جاری ہے، جسے جلد ہی پیش کردیا جائے گا۔

واٹس ایپ کی اپڈیٹس پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ کے مطابق ایپلی کیشن کے ماہرین ایک ایسے فیچر کی تیاری میں مصروف ہیں، جس سے نامعلوم نمبرز سے آنے والے میسیجز کو روکا جا سکے گا۔

رپورٹ کے مطابق نئے فیچر کے تحت نامعلوم نمبرز سے آنے والے میسیجز براہ راست ٹیکسٹ کی صورت میں ظاہر نہیں ہوں گے۔

نئے فیچر کے تحت نامعلوم نمبرز سے آنے والے پیغامات درخواست کے انداز میں آئیں گے، یعنی جس طرح انسٹاگرام کے انباکس میں نامعلوم افراد کے میسیجز درخواست کے انداز میں آتے ہیں، ایسے ہی واٹس ایپ پر بھی نامعلوم نمبرز کے میسیجز درخواست کے طور پر آئیں گے۔

واٹس ایپ پر پہلے ہی محفوظ نہ کیے جانے والے نمبرز کی جانب سے واٹس ایپ گروپس میں ایڈ کیے جانے پر صارف کو درخواست کی صورت میں دعوت ملتی ہے، اسی طرح نئے فیچر کے تحت میسیج بھی صارف کو درخواست کی صورت میں ملے گا۔

مذکورہ فیچر کے تحت صارفین کو پرائیویسی میں جاکر سیٹنگ بھی کرنی پڑے گی، جس کے بعد ہی فیچر کام کرے گا۔

فی الحال واٹس ایپ کے ماہرین مذکورہ فیچر پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں، امکان ہے کہ جلد ہی اس کی آزمائش شروع کردی جائے گی، جس کے بعد اسے متعارف کرایا جائے گا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بھارتی اداکارہ زرین خان انتقال کر گئیں

2

ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے دوسری شادی کرلی

3

’فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات رہے گا‘، 27ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ سامنے آگیا

4

نیویارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی اہلیہ رما دواجی کا لباس توجہ کا مرکز بن گیا

5

27ویں آئینی ترمیم: پیپلزپارٹی نے این ایف سی شیئر میں کٹوتی مسترد کردی، آرٹیکل 243 میں ترامیم کی مشروط حمایت

6

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی فورسز سے متعلق ریمارکس پر شدید ردِعمل

7

مجوزہ 27ویں ترمیم: ’یہ فیصلہ ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگا کر کرنا ہوگا‘

8

وزیر قانون نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینیٹ میں پیش کردیا

کارٹون

کارٹون : 8 نومبر 2025
کارٹون : 7 نومبر 2025