ایکس پر اکاؤنٹ کی معلومات سے متعلق فیچر پیش

ایکس پر اکاؤنٹ کی معلومات سے متعلق فیچر پیش
مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ایکس نے صارفین کے پروفائلز پر ایک نیا فیچر متعارف کرا دیا، جس کے بعد اب اکاؤنٹس پر مزید تفصیل نظر آنے لگے گی۔
ٹیکنالوجی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق ایکس نے ’اس اکاؤنٹ کے بارے میں‘ سیکشن میں اکاؤنٹ کی بنیادی معلومات کو ظاہر کرنے کی سہولت متعارف کرادی۔
فیچر کے تحت اکاؤنٹ کی بنیاد کا ملک یا خطہ، صارف کا نام کتنی بار تبدیل ہوا، اکاؤنٹ کی تخلیق کی تاریخ اور ایکس ایپ کیسے، کب ڈاؤن لوڈ کی گئی تھی جیسی معلومات شامل ہوگی۔
فیچر کے تحت جیسے ہی کوئی صارف پروفائل پر ’جوائنڈ‘ کے لنک پر کلک کرے گا تو ایک الگ صفحہ کھلے گا، جہاں تمام تفصیلات درج ہوگی۔
فیچر میں صارفین کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ملک کے بجائے صرف خطہ دکھائیں جو کہ ڈیفالٹ طور پر ملک ہوتا ہے۔
اس فیچر کا بنیادی ہدف جعلی یا مشکوک اکاؤنٹس جیسے بوٹس یا غلط معلومات پھیلانے والوں کی نشاندہی کرنا ہے۔
ایکس کے پروڈکٹ ہیڈ کے مطابق مذکورہ معلومات کو سامنے لانے سے صارفین یہ طے کر سکتے ہیں کہ وہ حقیقی اکاؤنٹ سے رابطہ کر رہے ہیں یا جعلی اکاؤنٹ سے رابطے میں ہیں۔
مثال کے طور پر اگر کسی اکاؤنٹ کا بائیو امریکا کا دعویٰ کرے مگر اس کی بنیاد کا ملک مختلف ہو تو یہ مشکوک ہو سکتا ہے۔
علاوہ ازیں ایکس پر ایک ایسے فیچر پر بھی کام کیا جا رہا ہے کہ جس کے تحت وی پی این استعمال کرنے والے اکاؤنٹس پر لوکیشن کی درستگی کی وارننگ ظاہر ہو سکتی ہے۔
یہ فیچر انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارمز پر پہلے سے موجود ہے اور سوشل میڈیا پر شفافیت اور صارفین کی حفاظت کو مزید مضبوط بناتا ہے۔