  • KHI: Partly Cloudy 22.8°C
  • LHR: Clear 15.7°C
  • ISB: Clear 13.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 22.8°C
  • LHR: Clear 15.7°C
  • ISB: Clear 13.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ایکس پر اکاؤنٹ کی معلومات سے متعلق فیچر پیش

ٹیک ڈیسکشائع 22 نومبر 2025 06:34pm
—فائل فوٹو: رائٹرز
—فائل فوٹو: رائٹرز

مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ایکس نے صارفین کے پروفائلز پر ایک نیا فیچر متعارف کرا دیا، جس کے بعد اب اکاؤنٹس پر مزید تفصیل نظر آنے لگے گی۔

ٹیکنالوجی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق ایکس نے ’اس اکاؤنٹ کے بارے میں‘ سیکشن میں اکاؤنٹ کی بنیادی معلومات کو ظاہر کرنے کی سہولت متعارف کرادی۔

فیچر کے تحت اکاؤنٹ کی بنیاد کا ملک یا خطہ، صارف کا نام کتنی بار تبدیل ہوا، اکاؤنٹ کی تخلیق کی تاریخ اور ایکس ایپ کیسے، کب ڈاؤن لوڈ کی گئی تھی جیسی معلومات شامل ہوگی۔

فیچر کے تحت جیسے ہی کوئی صارف پروفائل پر ’جوائنڈ‘ کے لنک پر کلک کرے گا تو ایک الگ صفحہ کھلے گا، جہاں تمام تفصیلات درج ہوگی۔

فیچر میں صارفین کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ملک کے بجائے صرف خطہ دکھائیں جو کہ ڈیفالٹ طور پر ملک ہوتا ہے۔

اس فیچر کا بنیادی ہدف جعلی یا مشکوک اکاؤنٹس جیسے بوٹس یا غلط معلومات پھیلانے والوں کی نشاندہی کرنا ہے۔

ایکس کے پروڈکٹ ہیڈ کے مطابق مذکورہ معلومات کو سامنے لانے سے صارفین یہ طے کر سکتے ہیں کہ وہ حقیقی اکاؤنٹ سے رابطہ کر رہے ہیں یا جعلی اکاؤنٹ سے رابطے میں ہیں۔

مثال کے طور پر اگر کسی اکاؤنٹ کا بائیو امریکا کا دعویٰ کرے مگر اس کی بنیاد کا ملک مختلف ہو تو یہ مشکوک ہو سکتا ہے۔

علاوہ ازیں ایکس پر ایک ایسے فیچر پر بھی کام کیا جا رہا ہے کہ جس کے تحت وی پی این استعمال کرنے والے اکاؤنٹس پر لوکیشن کی درستگی کی وارننگ ظاہر ہو سکتی ہے۔

یہ فیچر انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارمز پر پہلے سے موجود ہے اور سوشل میڈیا پر شفافیت اور صارفین کی حفاظت کو مزید مضبوط بناتا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بھارت کو شرمندگی کا سامنا، دبئی ایئرشو میں جنگی طیارہ ’تیجس‘ گر کر تباہ

2

20 سال بعد انسانوں کیلئے پیسے اور کام کرنے کی اہمیت ختم ہوجائیگی، ایلون مسک

3

دبئی ایئر شو 2025: دوست ملک کے ساتھ جے ایف 17 تھنڈر کی فروخت کے ایم او یو پر دستخط

4

سعودی عرب کو اسرائیل کے مقابلے میں کم تر درجے کے ایف 35 جنگی طیارے دیے جائیں گے، امریکی حکام

5

مہنگی کاپیاں، یونیفارم، 17 بڑے نجی اسکول سسٹمز کو شوکاز نوٹس جاری

6

فیصل آباد: کیمیکل فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے 17 افراد جاں بحق، 20 زخمی

7

عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر سہیل آفریدی کا وزیراعلیٰ پنجاب کو خط

8

تین بار فیل ہوکر میٹرک پاس کیا، ماڈلنگ میں کیریئر بناؤں گی، میرا دل یہ پکارے فیم عائشہ اظہر

کارٹون

کارٹون : 22 نومبر 2025
کارٹون : 21 نومبر 2025