  • KHI: Clear 24.2°C
  • LHR: Partly Cloudy 14.7°C
  • ISB: Cloudy 12.4°C
  • KHI: Clear 24.2°C
  • LHR: Partly Cloudy 14.7°C
  • ISB: Cloudy 12.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ٹوائلٹ میں تصاویر کھینچنے کے لیے بنائے گئے کیمرا کے ڈیٹا تک دوسروں کو رسائی کا انکشاف

شائع 04 دسمبر 2025 07:54pm
—فوٹو: ٹیک کرنچ
—فوٹو: ٹیک کرنچ

مشہور ٹیکنالاجی کمپنی کولر نے اس سال کے شروع میں ایک عجیب پروڈکٹ لانچ کیا جس کا نام ڈیکوڈا ہے۔ یہ ایک اسمارٹ کیمرہ تھا جو ٹوائلٹ کی دیوار پر لگایا جاتا ہے۔

ٹیکنالوجی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق کمپنی کے مطابق مذکورہ کیمرہ ٹوائلٹ میں موجود مواد کی تصاویر لیتا ہے اور پھر ان کا تجزیہ کر کے استعمال کنندہ کو آنتوں کی صحت کے بارے میں مشورے دیتا ہے۔

کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پر جاری بیان میں بتایا تھا کہ مذکورہ کیمرا سینسر صرف ٹوائلٹ کے اندر دیکھتا ہے اور تمام ڈیٹا اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی پرائیویسی کے خدشات دور کیے جائیں۔

لیکن سیکیورٹی ریسرچر سائمن فونڈری ٹیٹلر نے اپنی بلاگ پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ کولر کا یہ دعویٰ غلط ہے۔

انہوں نے کمپنی کی پرائیویسی پالیسی کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ کولر دراصل ٹی ایل ایس انکرپشن کی بات کر رہا ہے جو انٹرنیٹ پر ڈیٹا کی منتقلی کے دوران تحفظ فراہم کرتی ہے، جیسے کہ ایچ ٹی ٹی پی ایس ویب سائٹس پر ہوتا ہے۔

سائمن نے واضح کیا کہ ’اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن‘ کا مطلب عام طور پر ایسی انکرپشن ہوتا ہے جو صرف بھیجنے والے اور وصول کنندہ کو ہی ڈیٹا تک رسائی دیتا ہے، جیسے آئی میسیج، سگنل یا واٹس ایپ میں سہولت موجود ہے۔

انہوں نے لکھا کہ اس اصطلاح کا غلط استعمال لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، خاص طور پر جب بات ٹوائلٹ کیمرہ جیسی حساس چیز کی ہو اور وہ سوچیں کہ کمپنی ان کی تصاویر تک رسائی نہیں رکھ سکتی۔

کولر کی پرائیویسی پالیسی میں لکھا ہے کہ استعمال کنندہ کے موبائل فون، ٹوائلٹ اٹیچمنٹ اور کمپنی کے سسٹمز پر ڈیٹا کو ریسٹ پر انکرپٹ کیا جاتا ہے۔

مزید برآں ڈیوائسز اور سرورز کے درمیان منتقلی کے دوران ڈیٹا کو اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ کہا گیا ہے لیکن یہ سرورز پر ڈی کریپٹ ہو جاتا ہے اور سروس فراہم کرنے کے لیے پروسیس کیا جاتا ہے۔

کمپنی کے پرائیویسی کانٹیکٹ نے سائمن کو بتایا کہ ڈیٹا انہی طریقوں سے محفوظ ہے لیکن ریسرچر کا کہنا ہے کہ چونکہ کولر اپنے سرورز پر ڈیٹا تک رسائی رکھ سکتا ہے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ ٹوائلٹ کی تصاویر کو اے آئی ماڈلز ٹرین کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔

کولر نے جواب دیا کہ ان کے الگورتھم صرف غیر شناخت شدہ (ڈی آئیڈنٹیفائیڈ) ڈیٹا پر ٹرین کیے جاتے ہیں۔

یہ پروڈکٹ 599 ڈالر میں دستیاب ہے اور کم از کم 6.99 ڈالر ماہانہ سبسکرپشن لازمی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

قائد اعظم کے نواسے کی پوتی ایلا واڈیا کا عالمی فیشن ایونٹ میں شاندار ڈیبیو

2

کراچی: نیپا پر ڈیپارٹمنٹل اسٹور کے باہر بچے کے گٹر میں گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

3

گاڑی سے دو نوجوان لڑکیوں کے جاں بحق ہونے کے کیس میں جج کے بیٹے کا جسمانی ریمانڈ

4

ہانیہ عامر کی لاہوری اردو کی ویڈیو وائرل

5

لاہور: سول جج سید جہانزیب بخاری نے عہدے سے استعفی دے دیا

6

صبا فیصل کی میک اپ سرجری کروانے کی ویڈیوز وائرل

7

سنگیتا کے سعود اور میرا کی ماضی کی دوستی سے متعلق انکشاف پر جویریہ سعود کا ردعمل

8

پنجاب میں 25 سال بعد بسنت منانے کی مشروط اجازت کا آرڈیننس جاری

کارٹون

کارٹون : 4 دسمبر 2025
کارٹون : 3 دسمبر 2025