  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سموسے نہ لانے پر شوہر پر بیوی اور سسرالیوں کا تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

لائف اینڈ اسٹائل ڈیسک شائع September 5, 2025 اپ ڈیٹ September 5, 2025 04:36pm
— فوٹو: اسکرین گریب
— فوٹو: اسکرین گریب

بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع پیلی بھیت میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں بیوی نے شوہر کو صرف اس لیے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ مل کر تشدد کا نشانہ بنایا کیونکہ وہ سموسے نہیں لایا تھا۔

ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق بیوی سنگیتا نے شوہر شیوم سے سموسے لانے کی فرمائش کی، لیکن جب وہ نہ لا سکا تو ناراض ہو کر اس نے اگلے روز اپنے والدین اور ماموں کو بلا لیا اور گاؤں کی پنچایت میں شوہر کو زبردستی لے جا کر سب نے مل کر اسے بری طرح پیٹا۔

مذکورہ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی، جس کے بعد پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔

تشدد کا نشانہ بننے والے شیوم کی والدہ وجے کماری نے پولیس کو تحریری شکایت درج کروائی جس پر سنگیتا، اس کے والدین اور ماموں سمیت 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

پولیس کے مطابق ملزمان پر بھارتیہ نیايا سنہ (بی این ایس) کے تحت اقدامِ قتل کی دفعات لگائی گئی ہیں اور واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔

پولیس کا کہنا ہے کہ شیوم کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، جب کہ مقدمے کی روشنی میں ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

چینی اور روسی صدر کے درمیان انسان کے 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں ریکارڈ ہوگئیں

2

عمران خان میں ’ورٹیگو‘ اور’’ٹینائٹس‘ کی تشخیص کا انکشاف

3

کیا کراچی کبھی پاکستان کا پانچواں صوبہ بنے گا؟

4

راولپنڈی: علیمہ خان کو پریس کانفرنس کے دوران انڈا مار دیا گیا، 2 خواتین زیرحراست

5

چینی صدر کا تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ میں پیوٹن اورکِم جونگ اُن کیساتھ طاقت کا مظاہرہ

6

بھارتی ڈیموں سے پانی کی آمد، سیلاب کی شدت بڑھنے کا خطرہ، ملتان میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا

7

مشی خان کا پاکستان میں بڑھتی ہوئی فحاشی اور جسم فروشی پر تشویش کا اظہار

8

’وہ ہمسفر تھا‘ کی گلوکارہ قرۃ العین بلوچ ریچھ کے حملے میں زخمی ہوگئیں

کارٹون

کارٹون : 4 ستمبر 2025
کارٹون : 3 ستمبر 2025