  • KHI: Partly Cloudy 26.2°C
  • LHR: Clear 28.6°C
  • ISB: Clear 27.6°C
  • KHI: Partly Cloudy 26.2°C
  • LHR: Clear 28.6°C
  • ISB: Clear 27.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کم عمر ولاگر محمد شیراز نے سوشل میڈیا سے ہونے والی آمدنی سے اپنے گاؤں کے اسکول کی تقدیر بدل دی

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 10 ستمبر 2025 04:40pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

پاکستان کے سب سے کم عمر ولاگر محمد شیراز نے سوشل میڈیا سے حاصل ہونے والی آمدنی کو نیک مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے اپنے گاؤں کے اسکول کی تقدیر بدل دی۔

گلگت بلتستان کے ضلع اسکردو کے خوبصورت علاقے سے تعلق رکھنے والے محمد شیراز نے یوٹیوب پر اپنی روزمرہ زندگی اور علاقے کی خوبصورت ثقافت دنیا کے سامنے پیش کر کے بہت کم عرصے میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔

شیراز کے ولاگز ہر عمر کے افراد شوق سے دیکھتے ہیں اور ان کی معصومانہ گفتگو سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

حال ہی میں شیراز نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سوشل میڈیا اور ولاگنگ سے حاصل ہونے والی آمدنی کو گاؤں کے ایک اسکول کی بہتری کے لیے استعمال کیا۔

ویڈیو میں سب سے پہلے انہوں نے اسکول کی خستہ حالت دکھائی، جہاں بچوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں تھیں، کلاس رومز ناقص تھے اور بچوں کے کپڑوں کی حالت بھی بہتر نہیں تھی۔

بعد میں وہی اسکول ایک جدید عمارت میں تبدیل ہو چکا تھا، جس میں جدید کلاس رومز، کھیل کا میدان اور جھولے بھی شامل تھے۔

ویڈیو کے کیپشن میں شیراز نے لکھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ انہیں سوشل میڈیا سے کیا ملا، تو انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے گاؤں کے خستہ حال اسکول کو جدید اسکول میں تبدیل کر دیا۔

شیراز نے ویڈیو میں مزید کہا کہ وہ میڈیا پر کام کرنے والے تمام لوگوں کو یہی مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر سچے دل سے کام کریں تو کسی ایک شہر یا گاؤں کی تقدیر بدل سکتے ہیں اور کامیابی کے بعد دوسروں کے کام بھی آ سکتے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسرائیل کا قطر میں فضائی حملہ، حماس کے رہنما خلیل الحیہ محفوظ رہے، انکے بیٹے اور معاون شہید

2

نازیہ ملک کا موٹروے پر سہیلیوں کے ہمراہ خوفناک واقعے سے گزرنے کا انکشاف

3

بنوں میں شہید ہونے والے میجر عدنان کی زندگی کے آخری لمحات کی ویڈیو وائرل

4

آزاد کشمیر: کمسن بچی کو اغوا اور ریپ کا نشانہ بنانے والے 54 سالہ ملزم کا چھ روزہ ریمانڈ

5

بنوں حملے میں شہید ہونے والے میجرعدنان سے متعلق سابق جنرل آصف غفور کا ٹوئٹ وائرل

6

بیٹی کو گود لینے اور سروگیسی کی افواہیں، صبور علی کا ردعمل آگیا

7

پاکستان نیوی نے چین کی مدد سے سمندر کی تہہ سے گیس کے ذخائر تلاش کر لیے، ریٹائرڈ ریئر ایڈمرل

8

بھارت نے ستلج میں پھر پانی چھوڑ دیا، ملتان کو بچانے کی کوششیں، سندھ میں آج بڑے سیلاب کا خطرہ

کارٹون

کارٹون : 10 ستمبر 2025
کارٹون : 9 ستمبر 2025