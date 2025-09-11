  • KHI: Partly Cloudy 26.5°C
  • LHR: Clear 26.9°C
  • ISB: Partly Cloudy 25.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 26.5°C
  • LHR: Clear 26.9°C
  • ISB: Partly Cloudy 25.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

مون سون 2 سے 3 روز مزید رہے گا، چیئرمین این ڈی ایم اے

شائع September 11, 2025 اپ ڈیٹ September 11, 2025 10:33pm
— فائل فوٹو: ڈان نیوز
— فائل فوٹو: ڈان نیوز

چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا ہے کہ مون سون سیزن آئندہ 2 سے 3 روز تک مزید جاری رہے گا۔

ڈان نیوز کے مطابق چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے اسلام آباد میں حالیہ مون سون سیزن اور سیلابی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ دریائے ستلج، راوی اور چناب کے علاقوں میں صورتحال اس وقت کنٹرول میں ہے جب کہ ہیڈ پنجند اور گدو بیراج پر پانی کا بہاؤ تیز ہے۔

انہوں نے بتایا کہ سیلاب کی وجہ سے ملک بھر میں لوگوں کے مال، مویشی سمیت فصلیں تباہ ہوئیں، پنجاب میں 24 لاکھ سے زائد افراد جب کہ سندھ میں ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔

چیئرمین این ڈی ایم اے نے حالیہ سیلاب کے دوران امدادی سرگرمیوں میں مصروف فلاحی اداروں کے شکریہ ادا کرتے ہوئےکہا کہ ملک بھر میں اب بھی ریسکیو آپریشنز جاری ہیں۔

لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے بتایا کہ سیلاب کے دوران پنجاب حکومت کو 9 ہزار ٹینٹ اور 9 ہزار ٹن سے زائد راشن بھی فراہم کیا گیا۔

سربراہ این ڈی ایم اےکا آخر میں کہنا تھا کہ درجہ حرارت بڑھنے کے باعث گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، آئندہ پیشگی انتظامات کے لیے تمام ادارے کام کر رہے ہیں، موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں مل کر اقدامات اُٹھانا ہوں گے۔

موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے لیے ڈان میڈیا گروپ کی مہم بریتھ پاکستان کا حصہ بنیں۔
1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

کراچی میں سیلابی صورتحال، 8 اموات، ملیر اور لیاری کی ندیاں دریاؤں میں تبدیل، فوج طلب

2

ماڈل و اداکارہ حمیرا اصغر کی حتمی میڈیکولیگل رپورٹ میں بھی وجہ موت کا تعین نہ ہوسکا

3

بنوں میں شہید ہونے والے میجر عدنان کی زندگی کے آخری لمحات کی ویڈیو وائرل

4

امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک

5

معروف امریکی ریپ اسٹار کی گاڑی سے مسخ شدہ لاش برآمد

6

اسرائیل کا قطر میں فضائی حملہ، حماس کے رہنما خلیل الحیہ محفوظ رہے، انکے بیٹے اور معاون شہید

7

کم عمر ولاگر محمد شیراز نے سوشل میڈیا سے ہونے والی آمدنی سے اپنے گاؤں کے اسکول کی تقدیر بدل دی

8

جنوبی کوریائی خواتین کا امریکی فوج کےخلاف جسم فروشی پر مجبور کرنے کا مقدمہ

کارٹون

کارٹون : 11 ستمبر 2025
کارٹون : 10 ستمبر 2025