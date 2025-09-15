  • KHI: Partly Cloudy 26.7°C
سندھ میں کمرشل گاڑیوں کے روٹ پرمٹس کے اجرا اور رجسٹریشن کیلئے آن لائن پورٹل کا آغاز

ویب ڈیسک شائع September 15, 2025 اپ ڈیٹ September 15, 2025 09:34pm
— فائل فوٹو: سوشل میڈیا

محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ نے کمرشل گاڑیوں کے روٹ پرمٹس کے اجرا اور رجسٹریشن کے لیے آن لائن پورٹل کا باقاعدہ آغاز کردیا۔

محکمہ اطلاعات سندھ کے ایکس اکاؤنٹ پر کی گئی پوسٹ کے مطابق سندھ کے سینیئر وزیر اور وزیرٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ روٹ پرمٹس کے اجرا اور سرٹیفکیٹس کی فراہمی کا عمل مکمل طور پر آن لائن ہوگا اور مینول سسٹم ختم کر دیا گیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ منتقلی کا عمل ہموار اور شفاف بنانے کے لئے تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو اس تبدیلی سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔

شرجیل میمن کے مطابق محکمہ ٹرانسپورٹ نے 2024 میں صوبے کے ٹرانسپورٹ نظام کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے’ آٹومیشن آف پی ٹی اے، آر ٹی ایز اور ایم وی آئیز’ کے منصوبے کا آغاز کیا تھا۔

ان کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں مارچ 2025 میں گاڑیوں کی رجسٹریشن، فزیکل انسپیکشن اور فٹنس سرٹیفکیٹس کے اجرا کے لیے آن لائن پورٹل لانچ کیا گیا تھا۔

وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق کراچی میں دو نئے وہیکل فٹنس سینٹرز ذوالفقارآباد آئل ٹینکرز ٹرمینل (ملیر) اور دوسرا ابراہیم حیدری (کورنگی) میں قائم کیے گئے، صرف چار ماہ کے اندر 35 ہزار سے زائد گاڑیوں کو فٹنس سرٹیفکیٹس جاری ہو چکے ہیں، بغیر فٹنس گاڑیوں کا ڈیٹا ٹریفک پولیس اور موٹر وے پولیس سے بھی شیئر کیا جا رہا ہے۔

صوبائی وزیر نے کہا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ نے مزید فٹنس سینٹرز کراچی سمیت سندھ کے ڈویژنل ہیڈکوارٹرز میں قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ آن لائن سسٹم کے ذریعے ٹرانسپورٹرز کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ وہ دفتر آئے بغیر روٹ پرمٹس کے اجرا یا تجدید کے لیے درخواست دے سکیں، گاڑی مالکان کو پرمٹ کی تجدید کے لیے میعاد ختم ہونے سے 15 روز قبل ایس ایم ایس بھی بھیجا جائے گا۔

وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹلائزیشن کے نظام سے شفافیت کو فروغ ملے گا، بغیر استعمال پرمٹس منسوخ ہوں گے اور محکمے کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔

