  • KHI: Partly Cloudy 30.7°C
  • LHR: Sunny 33.2°C
  • ISB: Sunny 30°C
  • KHI: Partly Cloudy 30.7°C
  • LHR: Sunny 33.2°C
  • ISB: Sunny 30°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ٹرمپ کا مائیکروسافٹ سے بائیڈن حکومت کی اہلکار کو برطرف کرنے کا مطالبہ

ڈان اخبارشائع 28 ستمبر 2025 10:03am
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مائیکروسافٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی گلوبل افیئرز کی سربراہ لیزا موناکو کو برطرف کرے، جو ڈیموکریٹک حکومتوں میں اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دے چکی ہیں۔

ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ادارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ’میری رائے میں مائیکروسافٹ کو فوراً لیزا موناکو کی ملازمت ختم کر دینی چاہیے‘۔

جنوری میں عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ریپبلکن صدر نے اپنے سیاسی مخالفین اور ناقدین کے خلاف متعدد سخت اقدامات کیے ہیں۔

جمعرات کو ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر اور ٹرمپ کے بڑے ناقد جیمز کومی پر دو فوجداری الزامات عائد کیے گئے، اس پر ردعمل دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ’مزید افراد پر بھی الزامات لگیں گے‘۔

مائیکروسافٹ سے لیزا موناکو کو نکالنے کے مطالبے میں ٹرمپ نے یاد دلایا کہ وہ جو بائیڈن کی حکومت میں نائب اٹارنی جنرل رہ چکی ہیں، جب ان کے خلاف مقدمات چلائے گئے تھے۔

ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ’موناکو کو حیران کن طور پر مائیکروسافٹ میں صدر برائے عالمی امور جیسا اعلیٰ عہدہ دیا گیا ہے، جہاں انہیں انتہائی حساس معلومات تک رسائی حاصل ہے‘۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

وزیراعظم شہباز شریف کی فیلڈ مارشل کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات

2

ٹرمپ، شہباز ملاقات میں علاقائی سلامتی اور دہشتگردی سے نمٹنے کے تعاون پر گفتگو ہوئی، اعلامیہ جاری

3

جنگ جیت چکے ہیں، بھارت کے ساتھ جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کیلئے تیار ہیں، شہباز شریف کا اقوام متحدہ میں خطاب

4

بھارتی کرکٹ بورڈ کی شکایت پر حارث اور صاحبزادہ فرحان کی آئی سی سی میں پیشی

5

آئی سی سی ضابطہ اخلاق کیخلاف ورزی، سوریا کمار یادو اور حارث رؤف پر جرمانہ، صاحبزادہ فرحان کو وارننگ

6

’خودکشی کی بیماری‘، ایسی تکلیف جو کسی دشمن کو بھی نہ ہو، سلمان خان نے اپنی تکلیف کی حقیقت بیان کردی

7

ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کی رسائی، بھارت کے ساتھ تیسری بار ٹاکرے پر سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان

8

سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز کمی، عالمی مارکیٹ میں بھی 10 ڈالر سستا ہوگیا

کارٹون

کارٹون : 28 ستمبر 2025
کارٹون : 27 ستمبر 2025