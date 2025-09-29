  • KHI: Partly Cloudy 32.2°C
  • LHR: Clear 28.3°C
  • ISB: Clear 23.6°C
  • KHI: Partly Cloudy 32.2°C
  • LHR: Clear 28.3°C
  • ISB: Clear 23.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

افغانستان بھر میں کمیونیکیشن سروسز کا بلیک آؤٹ

ویب ڈیسکشائع 29 ستمبر 2025 08:32pm
—فائل فوٹو: شٹراسٹاک
—فائل فوٹو: شٹراسٹاک

افغانستان بھر میں بڑے پیمانے پر کمیونیکیشن سروسز کا بلیک آؤٹ رپورٹ ہوا ہے۔

واضح رہے کہ طالبان نے اپنے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوندزادہ کے حکم پر متعدد صوبوں میں ’ غیر اخلاقی سرگرمیوں کو روکنے’ کے لیے فائبر آپٹک انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی تھی۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ نے سیکیورٹی اور انٹرنیٹ گورننس کی نگرانی کرنے والی تنظیم ’نیٹ بلاکس‘ کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ’اس وقت پورے افغانستان میں ٹیلی کام سروسز کی بندش ہے۔

نیٹ بلاکس نے رپورٹ کیا کہ ’ہم اس وقت قومی سطح پر رابطے معمول کے مقابلے میں صرف 14 فیصد پر ہیں۔‘

واچ ڈاگ نے کہا کہ ’سروسز جان بوجھ کر منقطع کیے جانے‘ سے مطابقت رکھتی ہیں۔

اے ایف پی کا کابل میں اپنے دفتر سے رابطہ تقریباً شام 6 بج کر 15 منٹ (پاکستانی وقت 6:45 ) پر کٹ گیا، جس میں موبائل فون سروس بھی شامل ہے۔

افغان طالبان حکام نے اس ماہ کے آغاز میں انٹرنیٹ تک رسائی پر کریک ڈاؤن شروع کیا تھا، اور کئی صوبوں میں کنکشن کاٹ دیے تھے۔

یہ اقدام طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخندزادہ کے حکم پر کیا گیا تھا، جس سے کئی علاقوں میں تیز رفتار انٹرنیٹ مکمل طور پر بند ہوگیا تھا۔

صوبائی ترجمان عطا اللہ زید نے 16 ستمبر کو کہا تھا کہ صوبہ بلخ میں فائبر آپٹک انٹرنیٹ کو لیڈر کے حکم پر مکمل طور پر ممنوع قرار دیا گیا۔

انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا تھا کہ یہ فیصلہ ’ غیر اخلاقی سرگرمیوں کو روکنے’ کے لیے کیا گیا ہے اور حکام اب متبادل تلاش کر رہے ہیں۔

اس وقت، اے ایف پی کے نمائندوں نے شمالی صوبوں بدخشاں اور تخار، اسی طرح جنوبی صوبوں قندھار، ہلمند، ننگرہار اور ارزگان میں بھی یہی پابندیاں رپورٹ کیں۔

گزشتہ چند ہفتوں میں انٹرنیٹ کنکشن انتہائی سست یا وقفے وقفے سے چل رہے تھے۔

یاد رہے کہ اس کے برعکس 2024 میں کابل نے 9 ہزار 350 کلومیٹر پر مشتمل فائبر آپٹک نیٹ ورک کو ’ترجیح‘ قرار دیا تھا تاکہ ملک کو دنیا سے قریب لایا جا سکے اور غربت سے نکالا جا سکے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

رجب بٹ نے شادی کے وعدے کرکے جنسی تعلقات پر مجبور کیا، ٹک ٹاکر فاطمہ خان

2

وزیراعظم نے اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا اور خود وفد کا حصہ بنایا، شمع جونیجو

3

چین کے سابق وزیر زراعت تانگ رین جیان کو رشوت ستانی کے الزام میں سزائے موت

4

بھارتی کرکٹ ٹیم کی ہٹ دھرمی، ایشیا کپ کی ٹرافی محسن نقوی سے لینے سے انکار کردیا

5

بھارت نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر ایشیا کپ جیت لیا

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

کراچی: قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے سینیئر صحافی امتیاز میر انتقال کرگئے

8

کراچی سمیت جنوب مشرقی سندھ میں آج رات سے 3 اکتوبر تک بارش کا امکان

کارٹون

کارٹون : 29 ستمبر 2025
کارٹون : 28 ستمبر 2025