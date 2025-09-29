  • KHI: Partly Cloudy 30.5°C
  • LHR: Clear 27.2°C
  • ISB: Clear 24.3°C
  • KHI: Partly Cloudy 30.5°C
  • LHR: Clear 27.2°C
  • ISB: Clear 24.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

فیس بک و انسٹاگرام کے استعمال پر ماہانہ فیس عائد کرنے کا اعلان

ٹیک ڈیسک شائع September 29, 2025
—فوٹو: رائٹرز
—فوٹو: رائٹرز

ٹیکنالوجی کمپنی میٹا نے اعلان کیا کہ وہ آنے والے ہفتوں میں برطانیہ میں فیس بک اور انسٹاگرام صارفین کے لیے اشتہارات سے پاک سبسکرپشن متعارف کرائے گا۔

خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق فیس بک و انسٹاگرام کی مالک کمپنی کے اعلان کے مطابق اشتہارات سے پاک سروسز استعمال کرنے والے صارفین ماہانہ فیس ادا کریں گے، تاہم اگر کوئی صارف اشتہارات کے ساتھ پلیٹ فارمز کا استعمال جاری رکھنا چاہے تو ان سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔

کمپنی کی مذکورہ نئی پالیسی کے تحت صارفین کے پاس دو اختیارات ہوں گے، یا تو وہ ماہانہ فیس ادا کر کے اشتہارات کے بغیر سروس استعمال کریں یا پھر مفت سروس جاری رکھیں جس میں ٹارگٹڈ اشتہارات دکھائے جائیں گے۔

مذکورہ ماڈل یورپی ریگولیٹرز کی بڑھتی ہوئی جانچ پڑتال کے جواب میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کے بعد خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دیگر ممالک میں بھی مذکورہ ماڈل پیش کیا جائے گا۔

ماڈل کے تحت فیس بک اور انسٹاگرام پر ماہانہ سبسکرپشن کی ویب ورژن کی فیس تقریبا 3 پاؤںڈ اور آئی او ایس اور اینڈرائیڈ پر 3.99 پاؤنڈز ماہانہ ہوگی۔

یہ یورپی یونین میں میٹا کے اسی طرح کے ماڈل کی طرح ہے جو ڈیٹا پرائیویسی قوانین کی تعمیل کے لیے شروع کیا گیا تھا۔

یورپین یونین کی طرح برطانیہ کے ڈیٹا پروٹیکشن اتھارٹی نے پلیٹ فارمز کے ذاتی معلومات کو اشتہارات کے لیے استعمال کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔

میٹا کا کہنا ہے کہ اشتہارات سے پاک سبسکرپشن صارفین کو اپنے آن لائن تجربے پر زیادہ کنٹرول دے گی جبکہ مفت سروسز کو اشتہارات کے ذریعے چلانے کی صلاحیت بھی برقرار رہے گی۔

کمپنی کے مطابق ادائیگی کرنے والے صارفین کو اشتہارات نہیں دکھائے جائیں گے اور ان کا ڈیٹا اشتہارات کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

رجب بٹ نے شادی کے وعدے کرکے جنسی تعلقات پر مجبور کیا، ٹک ٹاکر فاطمہ خان

2

وزیراعظم نے اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا اور خود وفد کا حصہ بنایا، شمع جونیجو

3

چین کے سابق وزیر زراعت تانگ رین جیان کو رشوت ستانی کے الزام میں سزائے موت

4

بھارتی کرکٹ ٹیم کی ہٹ دھرمی، ایشیا کپ کی ٹرافی محسن نقوی سے لینے سے انکار کردیا

5

بھارت نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر ایشیا کپ جیت لیا

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

کراچی: قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے سینیئر صحافی امتیاز میر انتقال کرگئے

8

کراچی سمیت جنوب مشرقی سندھ میں آج رات سے 3 اکتوبر تک بارش کا امکان

کارٹون

کارٹون : 29 ستمبر 2025
کارٹون : 28 ستمبر 2025