  • KHI: Cloudy 31.7°C
  • LHR: Partly Cloudy 30.1°C
  • ISB: Sunny 28°C
  • KHI: Cloudy 31.7°C
  • LHR: Partly Cloudy 30.1°C
  • ISB: Sunny 28°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

اسلام آباد: بھتیجے کا گلا کاٹنے والے ملزم نے بھائی اور دوسرے بھتیجے کو بھی قتل کردیا

محمد اصغر شائع October 3, 2025 اپ ڈیٹ October 3, 2025 10:41am
23 سالہ علی احتشام کو پیر کی شب مبینہ طور پر اس کے سگے چچا شیر افضل نے مالی تنازع پر کلہاڑی سے گلا کاٹ کر قتل کردیا تھا — فائل فوٹو: اے ایف پی
23 سالہ علی احتشام کو پیر کی شب مبینہ طور پر اس کے سگے چچا شیر افضل نے مالی تنازع پر کلہاڑی سے گلا کاٹ کر قتل کردیا تھا — فائل فوٹو: اے ایف پی

وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پیرودھائی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں ایک بھتیجے کے قتل میں ملوث ملزم نے اپنے سگے بھائی اور دوسرے بھتیجے کو بھی گولیاں مار کر قتل کردیا، واقعے میں 2 پولیس اہلکار شدید زخمی بھی ہوگئے۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مذکورہ شخص پولیس کو اپنے بیٹے علی احتشام کے مبینہ قاتل کی گرفتاری کے لیے لے جا رہا تھا، علی احتشام کو پیر کے روز مبینہ طور پر اس کے چچا نے مالی تنازع پر قتل کردیا تھا۔

پولیس کے مطابق جب پولیس پارٹی چوہدری سرور اور ان کے بیٹے علی واحد کے ہمراہ ملزم کی نشاندہی کے لیے پہنچی تو ملزم اور اس کے ساتھی نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کردی، فائرنگ کے نتیجے میں انسپکٹر مرزا عارف اور کانسٹیبل نعمت اللہ شدید زخمی ہوگئے، جبکہ سرور اور ان کا بیٹا علی واحد بھی موقع پر جاں بحق ہوگئے۔

اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کردی، جو فائرنگ کے بعد فرار ہوگئے تھے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ مدعی پارٹی نشاندہی اور جائے وقوع کے معائنے کے لیے پولیس کے ہمراہ گئی تھی، چھت پر چھپے ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی اندھا دھند فائرنگ کردی، زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کردیا گیا۔

یاد رہے کہ 23 سالہ علی احتشام کو پیر کی شب مبینہ طور پر اس کے سگے چچا شیر افضل نے مالی تنازع پر پہلے ہتھوڑے کے وار سے زمین پر گرایا اور پھر کلہاڑی سے گلا کاٹ کر قتل کردیا تھا، جس کے بعد وہ موقع سے فرار ہوگیا۔

واقعے کے بعد سٹی پولیس افسر (سی پی او) سید خالد حمدانی اور ایس ایس پی آپریشنز کاشف ذوالفقار زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کے لیے ہولی فیملی ہسپتال پہنچے۔ پولیس ترجمان کے مطابق سی پی او نے زخمی اہلکاروں کی خیریت دریافت کی اور ہسپتال انتظامیہ کو بہترین علاج فراہم کرنے کی ہدایت کی۔

سی پی او سید خالد حمدانی کا کہنا تھا کہ پولیس اور شہریوں پر حملہ کرنے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، پولیس کی جرائم کے خلاف قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کردیا

2

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

3

تنقید کے باوجود ’لازوال عشق‘ ریلیز، پہلی ہی قسط پر لوگ برہم

4

نیتن یاہو کی مداخلت سے غزہ معاہدے کا مسودہ تبدیل، پاکستان کا موقف غیر یقینی

5

ملک بھر میں 2 تا 7 اکتوبر تک بارش کی پیش گوئی

6

حماس کی قیادت غزہ امن منصوبے میں غیر مسلح ہونے کی شقوں میں ترمیم کی خواہاں

7

مسابقتی کمیشن نے پی ٹی سی ایل اور ٹیلی نار کے انضمام کی منظوری دے دی

8

اسرائیلی حملے کے باوجود صمود فلوٹیلا رواں دواں، مشتاق احمد سمیت 200 گرفتار، دنیا بھر میں احتجاج

کارٹون

کارٹون : 3 اکتوبر 2025
کارٹون : 2 اکتوبر 2025