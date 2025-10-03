  • KHI: Rain 27.1°C
  • LHR: Clear 26.9°C
  • ISB: Clear 22.5°C
  • KHI: Rain 27.1°C
  • LHR: Clear 26.9°C
  • ISB: Clear 22.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پرس کلب پر پولیس گردی کی مذمت، افسوسناک واقعے پر صحافی برادری کیساتھ کھڑا ہوں، مولانا فضل الرحمٰن

ویب ڈیسک شائع October 3, 2025 اپ ڈیٹ October 3, 2025 06:49pm
— فوٹو: اسکرین گریب
— فوٹو: اسکرین گریب

سربراہ جمعیت علمائے اسلام (ف) مولانا فضل الرحمٰن نےکہا ہےکہ نیشنل پریس کلب پر پولیس گردی کے واقعے کی مذمت کرتا ہوں، مشکل وقت میں صحافی برادری کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں۔

وفاقی پولیس کے اہلکاروں کے صحافیوں پر تشدد کیخلاف اظہار یکجہتی کرنے کے لیے سربراہ جمعیت علمائے اسلام (ف) مولانا فضل الرحمٰن نیشنل پریس کلب اسلام آباد پہنچے، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز ایک افسوس ناک واقعہ پیش آیا۔

پریس کلب میں پولیس گردی کی گئی، پُرتشدد واقعے کی مذمت اور صحافیوں کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کرتا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ صحافی پُرامن لوگ اور اپنا دائرہ کار جانتے ہیں، ہر چار دیواری کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے، وہ صحافی فیلڈ میں نہیں تھےکہ ان کے خلاف شکایت کی جاسکے اور نہ ہی انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا تھا۔

اسلام آباد پولیس کے اہلکار آئے، انہوں نے تشدد کیا اور صحافیوں کو مارا پیٹا گیا، اس اقدام کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی، صحافیوں کا احتجاج حق بجانب ہے اور اہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔

واضح رہے کہ 2 اکتوبر کو آزاد کشمیر میں تشدد کے خلاف چند مظاہرین نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے تھے، پولیس اہلکاروں کے وہاں پہنچنے پر کچھ مظاہرین پریس کلب کے اندر چلے گئے، جنہیں گرفتار کرنے کے لیے پولیس اہلکار بھی زبردستی نیشنل پریس کلب کے اندر گھس گئے تھے۔

ڈان نیوز کے مطابق اس دوران اسلام آباد پولیس اہلکاروں نے نہ صرف مظاہرین کو گرفتار کیا تھا بلکہ اندر موجود صحافیوں اور کلب ملازمین پر بھی تشددکیا تھا اور ایک فوٹو گرافر کا کیمرا بھی توڑ دیا جبکہ پولیس اہلکاروں نے کیفے ٹیریا میں توڑ پھوڑ بھی کی تھی۔

قبل ازیں، کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز (سی پی این ای)، ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز (ایمنڈ) اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس (پی ایف یو جے) نے اپنے مشترکہ بیان میں اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کے دھاوے کی مذمت کی تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے کیوں جا رہی ہیں؟ ماہرین کی رائے

2

اسرائیلی حملے کے باوجود صمود فلوٹیلا رواں دواں، مشتاق احمد سمیت 200 گرفتار، دنیا بھر میں احتجاج

3

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

4

پروکٹر اینڈ گیمبل کا پاکستان میں کاروبار سمیٹنے، تھرڈ پارٹی ڈسٹری بیوٹر پر انحصار کا اعلان

5

جیکب آباد: مبینہ طور پر ایچ پی وی ویکسین لگنے کے بعد لڑکی کی موت، تحقیقاتی ٹیم پہنچ گئی

6

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

7

بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد سونے کی قیمت میں بڑی کمی

8

اداریہ: ’ٹرمپ اور نیتن یاہو نے مسلم دنیا کے ساتھ مذاق کیا ہے‘

کارٹون

کارٹون : 3 اکتوبر 2025
کارٹون : 2 اکتوبر 2025