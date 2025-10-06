  • KHI: Clear 30.4°C
  • LHR: Heavy Rain 21.1°C
  • ISB: Rain 17.1°C
  • KHI: Clear 30.4°C
  • LHR: Heavy Rain 21.1°C
  • ISB: Rain 17.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

مملکت میں کسی بھی ویزا پر موجود شخص اب عمرہ ادا کرسکتا ہے، سعودی حکومت

ویب ڈیسک شائع October 6, 2025 اپ ڈیٹ October 6, 2025 02:52pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

سعودی وزارتِ حج و عمرہ نے تصدیق کی ہے کہ اب سعودی عرب میں موجود تمام اقسام کے ویزا رکھنے والے افراد عمرہ ادا کرنے کے اہل ہیں۔

سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت حج وعمرہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ’ذاتی وخاندانی وزٹ ویزا ، الیکٹرانک سیاحتی ویزا ، ٹرانزٹ ویزا ، ورک ویزا اور دیگر اقسام کے ویزوں‘ پر آنے والے افراد مملکت میں اپنے قیام کے دوران عمرہ ادا کر سکیں گے۔

وزارت نے کہا کہ یہ اقدام عمرہ زائرین کے لیے سہولیات کو مزید مؤثر بنانے اور حج و عمرہ کے نظام میں خدمات تک وسیع تر رسائی فراہم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے، جو سعودی وژن 2030 کے اہداف کی تکمیل کی حمایت کرتا ہے جس میں زائرین کو ہرممکن سہولت دینا سرفہرست ہے۔

بیان میں کہا گیا ’یہ قدم دنیا بھر کے مسلمانوں کی آمد کو آسان بنانے اور انہیں سکون و سہولت کے ساتھ اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے کے لیے مملکت کے جاری عزم کی عکاسی کرتا ہے‘۔

سعودی وزارت حج وعمرہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ یہ سہولیات خادمِ حرمین شریفین اور ولی عہد کی اس خواہش کی عکاسی کرتی ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک محفوظ اور روحانی ماحول فراہم کیا جائے۔

خیال رہے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے جس کے ادائیگی کے لیے ہر سال دنیا بھر کے مسلمان سعودی عرب پہنچتے ہیں جب کہ پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے حج کے سب سے بڑے کوٹے میں سے ایک حاصل ہوتا ہے۔

جولائی میں وفاقی کابینہ نے باضابطہ طور پر حج پالیسی 2026 کی منظوری دی تھی، جس میں حج کے سیزن کے لیے اہم انتظامی، مالی اور لاجسٹک اقدامات کا خاکہ پیش کیا گیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پنشن کوئی خیرات نہیں بلکہ ایک آئینی حق ہے، جسٹس منصور علی شاہ

2

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

3

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

4

ویمنز ورلڈ کپ: منیبہ علی کا بھارت کیخلاف ’غیر معمولی رن آؤٹ‘، قوانین کیا کہتے ہیں؟

5

پاکستانی حکومت کا روزویلٹ ہوٹل کو گرا کر کثیرالمنزلہ عمارت تعمیر کرنے پر غور، امریکی جریدہ

6

کاجول مذہبی تقریب کے دوران ہراسانی کا شکار، ویڈیو وائرل

7

وہ غیر ملکی ایکشن فلمیں جو ہولی وڈ فلموں کو بھولنے پر مجبور کردیں

8

ملالہ با مقابلہ گریٹا: ’طاقت اپنے ساتھ ذمہ داری بھی لاتی ہے‘

کارٹون

کارٹون : 6 اکتوبر 2025
کارٹون : 5 اکتوبر 2025