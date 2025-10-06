مملکت میں کسی بھی ویزا پر موجود شخص اب عمرہ ادا کرسکتا ہے، سعودی حکومت
سعودی وزارتِ حج و عمرہ نے تصدیق کی ہے کہ اب سعودی عرب میں موجود تمام اقسام کے ویزا رکھنے والے افراد عمرہ ادا کرنے کے اہل ہیں۔
سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت حج وعمرہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ’ذاتی وخاندانی وزٹ ویزا ، الیکٹرانک سیاحتی ویزا ، ٹرانزٹ ویزا ، ورک ویزا اور دیگر اقسام کے ویزوں‘ پر آنے والے افراد مملکت میں اپنے قیام کے دوران عمرہ ادا کر سکیں گے۔
وزارت نے کہا کہ یہ اقدام عمرہ زائرین کے لیے سہولیات کو مزید مؤثر بنانے اور حج و عمرہ کے نظام میں خدمات تک وسیع تر رسائی فراہم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے، جو سعودی وژن 2030 کے اہداف کی تکمیل کی حمایت کرتا ہے جس میں زائرین کو ہرممکن سہولت دینا سرفہرست ہے۔
بیان میں کہا گیا ’یہ قدم دنیا بھر کے مسلمانوں کی آمد کو آسان بنانے اور انہیں سکون و سہولت کے ساتھ اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے کے لیے مملکت کے جاری عزم کی عکاسی کرتا ہے‘۔
سعودی وزارت حج وعمرہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ یہ سہولیات خادمِ حرمین شریفین اور ولی عہد کی اس خواہش کی عکاسی کرتی ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک محفوظ اور روحانی ماحول فراہم کیا جائے۔
خیال رہے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے جس کے ادائیگی کے لیے ہر سال دنیا بھر کے مسلمان سعودی عرب پہنچتے ہیں جب کہ پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے حج کے سب سے بڑے کوٹے میں سے ایک حاصل ہوتا ہے۔
جولائی میں وفاقی کابینہ نے باضابطہ طور پر حج پالیسی 2026 کی منظوری دی تھی، جس میں حج کے سیزن کے لیے اہم انتظامی، مالی اور لاجسٹک اقدامات کا خاکہ پیش کیا گیا۔