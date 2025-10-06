  • KHI: Clear 26.6°C
واٹس ایپ پر پہلی بار ’یوزر نیم‘ کے فیچر کی محدود آزمائش

ٹیک ڈیسک شائع October 6, 2025
— اسکرین شاٹ
— اسکرین شاٹ

انسٹنٹ میسیجنگ ایپلی کیشن واٹس ایپ پر پہلی بار ’یوزر نیم‘ فیچر کی محدود آزمائش شروع کردی گئی۔

واٹس ایپ کی اپڈیٹس پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ کے مطابق محدود صارفین کو ایک نئے فیچر تک آزمائشی بنیادوں پر رسائی دی گئی ہے، جس کے تحت وہ اپنے اکاؤنٹ میں ’یوزر نیم‘ شامل کر سکیں گے۔

رپورٹ کے مطابق ابھی محدود صارفین کو ایک لنک تک رسائی دی گئی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ پر ’یوزر نیم‘ ریزرویشن کرا سکیں گے۔

یعنی فیچر کے تحت صارفین اب اپنی پسند کا صرف یوزر نیم منتخب کر سکیں گے، اگلے مرحلے میں مذکورہ فیچر کی آزمائش کو بڑھایا جائے گا۔

فیچر کی آزمائش کو بڑھائے جانے کے بعد صارفین کو اپنے اکاؤنٹ میں ’یوزر نیم‘ شامل کرنے کا آپشن فراہم کیا جائے گا، جس کے بعد صارفین اپنی مرضی کے مطابق اسکرین پر نمبر کی جگہ یوزر نیم کو رکھ سکیں گے۔

فیچر کے تحت صارفین کا فون نمبر دوسرے صارفین سے چھپ جائے گا اور دوسرے افراد کو صرف یوزر نیم ہی نظر آئے گا۔

اس نئے فیچر کے تحت ہر صارف کو ایک منفرد یوزر نیم منتخب کرنے کا موقع ملے گا، جو حروف اور اعداد پر مشتمل ہوسکتا ہے۔

یوزر نیم کے ذریعے رابطہ کرنے کی صورت میں صارفین کو اپنا فون نمبر ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جس سے ان کی پرائیویسی برقرار رہے گی۔

مزید یہ کہ، صارفین صرف یوزر نیم کے ذریعے دوسروں کو تلاش کرسکیں گے، جس سے رابطے کا عمل مزید آسان ہوجائے گا۔

