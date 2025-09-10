  • KHI: Rain 25.3°C
  • LHR: Clear 26.4°C
  • ISB: Clear 25.8°C
  • KHI: Rain 25.3°C
  • LHR: Clear 26.4°C
  • ISB: Clear 25.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ایک آئی فون 17 کی قیمت ہزاروں پاکستانیوں کی سالانہ کمائی سے بھی زیادہ

ٹیک ڈیسک شائع September 10, 2025
—فوٹو: کمپنی
—فوٹو: کمپنی

امریکی اسمارٹ فونز بنانے والی کمپنی ایپل نے 9 ستمبر کو اب تک کے بہترین آئی فونز متعارف کرائے، جنہیں کیمرا اور فیچرز کے حوالے سے بہترین قرار دیا جا رہا ہے۔

آئی فونز ہمیشہ سے ہی مہنگے رہے ہیں، ایک موبائل کی قیمت پاکستانی چار لاکھ سے سوا 6 لاکھ روپے تک ہوتی ہے اور اس بار بھی آئی فونز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔

اس بار کمپنی نے ’آئی فون 17، آئی فون 17 ایئر اور آئی فون 17 میکس و پرو‘ متعارف کرائے ہیں اور ہر فون کو دو میموی ماڈلز میں پیش کیا گیا ہے۔

فونز کی ابتدائی قیمت کا اعلان کیا گیا ہے، جن کے مطابق کمپنی کا سب سے سستا آئی فون 17 کے فون کی قیمت 799 امریکی ڈالر ہوگی، یعنی اس کی پاکستانی قیمت 2 لاکھ 27 ہزار روپے تک ہوگی لیکن اس میں پاکستان ٹیلی کمیونی کیشن (پی ٹی اے) کا ٹیکس شامل نہیں۔

اسی طرح کمپنی کے سب سے بہترین فون آئی فون 17 میکس کی قیمتیں 3 لاکھ 40 ہزار روپے سے شروع ہوں گی اور اس کے زیادہ میموری کے ماڈل کی قیمت اس سے زیادہ ہوگی جب کہ اس پر بھی پی ٹی اے ٹیکس الگ سے لگے گا۔

پاکستان میں کسی بھی آئی فون 17 کی قیمت 3 لاکھ 90 ہزار سے لے کر 4 لاکھ 10 ہزار روپے سے کم نہیں ہوگی جب کہ سب سے بہترین آئی فون کی قیمت 5 لاکھ 90 ہزار سے 6 لاکھ 20 ہزار روپے تک ہونے کا امکان ہے۔

پی ٹی اے آئی فونز کی رجسٹریشن پر ایک لاکھ 30 ہزار روپے سے لے کر ایک لاکھ 85 ہزار روپے تک ٹیکس وصول کرتا ہے۔

پاکستان میں پی ٹی اے کے ٹیکس سمیت سب سے سستا ترین آئی فون بھی 3 لاکھ 90 ہزار روپے کا مل سکے گا جب کہ مہنگا ترین فون 6 لاکھ 20 ہزار روپے میں دستیاب ہوگا۔

آئی فونز کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ ہزاروں پاکستانیوں کی سالانہ آمدنی سے بھی زیادہ ہیں، عام طور پر پاکستان میں کانٹریکٹ پر ملازمت کرنے والے ملازمین کی ماہانہ تنخواہ مشکل سے 40 ہزار روپے ہوتی ہے۔

ملازمین کی ماہانہ 40 ہزار روپے تنخواہ سے ان کی سالانہ کمائی 4 لاکھ 80 ہزار روپے بنتی ہے جب کہ ایک مہنگے ترین آئی فون کی قیمت 6 لاکھ روپے سے زائد ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسرائیل کا قطر میں فضائی حملہ، حماس کے رہنما خلیل الحیہ محفوظ رہے، انکے بیٹے اور معاون شہید

2

نازیہ ملک کا موٹروے پر سہیلیوں کے ہمراہ خوفناک واقعے سے گزرنے کا انکشاف

3

بنوں میں شہید ہونے والے میجر عدنان کی زندگی کے آخری لمحات کی ویڈیو وائرل

4

آزاد کشمیر: کمسن بچی کو اغوا اور ریپ کا نشانہ بنانے والے 54 سالہ ملزم کا چھ روزہ ریمانڈ

5

بنوں حملے میں شہید ہونے والے میجرعدنان سے متعلق سابق جنرل آصف غفور کا ٹوئٹ وائرل

6

بیٹی کو گود لینے اور سروگیسی کی افواہیں، صبور علی کا ردعمل آگیا

7

پاکستان نیوی نے چین کی مدد سے سمندر کی تہہ سے گیس کے ذخائر تلاش کر لیے، ریٹائرڈ ریئر ایڈمرل

8

ایشیاکپ کے آغاز سے پہلے بھارتی کپتان مشکل میں پھنس گئے، غدار قرار دیدیا گیا

کارٹون

کارٹون : 10 ستمبر 2025
کارٹون : 9 ستمبر 2025