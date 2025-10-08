فہد مصطفیٰ کے پروڈکشن ہاؤس کو مبینہ دوسری بیوی نے مکمل طور پر سنبھالا ہوا ہے، فوٹوگرافر کا دعویٰ
فوٹوگرافر عمر سعید نے دعویٰ کیا ہے کہ اداکار و میزبان فہد مصطفیٰ کے پروڈکشن ہاؤس کو ان کی مبینہ دوسری بیوی مکمل طور پر سنبھالے ہوئے ہیں۔
حال ہی میں سوشل میڈیا پر عمر سعید کا ایک انٹرویو وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ فہد مصطفیٰ کے پروڈکشن ہاؤس ’بگ بینگ انٹرٹینمنٹ‘ کو ان کی مبینہ دوسری بیوی مکمل طور پر سنبھالے ہوئے ہیں۔
عمر سعید کے مطابق پروڈکشن ہاؤس میں صرف فہد مصطفیٰ کی مبینہ دوسری بیوی کی ہی مرضی چلتی ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ بڑے بڑے ہدایتکار، جن کے کئی سپر ہٹ ڈرامے ہیں، ان کی بھی ان خاتون سے نہیں بنتی۔
ان کے بقول وہ جسے پسند نہیں کرتیں، وہ منظر سے غائب ہو جاتا ہے، وہ پروڈکشن ہاؤس کی ملکہ ہیں اور تمام اختیارات انہی کے پاس ہیں۔
اس سے قبل 12 ستمبر کو سوشل میڈیا پر ایک 9 ماہ پرانی ریڈٹ پوسٹ وائرل ہوئی تھی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ فہد مصطفیٰ نے مبینہ طور پر دوسری شادی کر لی ہے اور اسے کافی عرصے سے خفیہ رکھا ہوا ہے۔
نومبر 2024 میں شوبز سوشل میڈیا پیج ’سم تھنگ ہاٹ‘ کی جانب سے مذکورہ خاتون پروڈیوسر کو بطور پروڈیوسر اور پروڈکشن ہاؤس کھولنے پر مبارکباد پیش کی گئی تھی، جس میں متعدد شوبز شخصیات کے ساتھ ان کی تصاویر بھی شیئر کی گئی تھیں۔
ریڈٹ پوسٹ پر تبصرہ کرنے والے صارفین نے لکھا تھا کہ یہ خاتون اس سے قبل ہمایوں سعید اور بعد ازاں فہد مصطفیٰ کے پروڈکشن ہاؤسز میں اعلیٰ عہدوں پر کام کرتی رہی ہیں۔
دوسری شادی کی ان افواہوں پر فہد مصطفیٰ یا ان کے قریبی ذرائع نے تاحال کوئی ردعمل نہیں دیا ہے، تاہم اب عمر سعید کا انٹرویو وائرل ہونے کے بعد یہ معاملہ ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گیا ہے، اگرچہ یہ واضح نہیں کہ انٹرویو کب کا ہے۔
اس سے قبل جولائی میں بھی عمر سعید نے ایک ویڈیو کے ذریعے فہد مصطفیٰ پر سنگین الزامات عائد کیے تھے۔
انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ فہد مصطفیٰ نے عوامی مقامات اور ساتھیوں کے سامنے انہیں توہین آمیز انداز میں نشانہ بنایا اور ان کی اے آر وائی میں ملازمت ختم کروانے میں کردار ادا کیا، جس سے ان کا کیریئر بری طرح متاثر ہوا۔
تاہم، ان تمام الزامات پر بھی فہد مصطفیٰ نے کوئی ردعمل نہیں دیا تھا۔