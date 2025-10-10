  • KHI: Clear 25.8°C
  • LHR: Clear 22.1°C
  • ISB: Clear 19.2°C
  • KHI: Clear 25.8°C
  • LHR: Clear 22.1°C
  • ISB: Clear 19.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ملتان: چائلڈ پورنوگرافی کیس میں مطلوب ٹک ٹاکر محمد آصف گرفتار

تاثر سبحانیشائع 10 اکتوبر 2025 09:40pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) حکام نے ملتان ایئرپورٹ پر کارروائی کرکے بیرون ملک سے واپس آنے والے چائلڈ پورنوگرافی کیس میں مطلوب ٹک ٹاکر محمد آصف کو گرفتار کرلیا۔

ڈان نیوز کے مطابق ترجمان این سی سی آئی اے نے بتایا کہ چائلڈ پورنوگرافی کیس میں مطلوب ٹک ٹاکر محمد آصف نے نازیبا ویڈیوز شیئر کیں۔

ملزم پر کم عمر لڑکوں کےساتھ نازیبا حرکات کے الزامات ہیں، ملزم نے ٹک ٹاک پر بچوں کے لیے آن لائن بولی بھی لگوائی۔

مزید بتایا کہ ملزم فحش مواد ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرنے میں ملوث پایا گیا، ملزم طویل عرصہ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھا۔

ملزم کے خلاف بین الااقوامی اداروں نے بھی شکایات درج کروائی تھیں، اس کے خلاف سال 2024 میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

آنکھوں کو پرکشش بنانے کی سرجری کرانے والی سوشل میڈیا اسٹار چل بسیں

2

دوسری شادی منفرد تھی، دو طریقوں سے نکاح کیا، جویریہ عباسی

3

لاہور: سعد رضوی کی گرفتاری کیلئے چھاپہ، ٹی ایل پی کارکنان اور پولیس میں جھڑپیں

4

شادی چار ماہ میں ہی ختم ہوگئی تھی، زارا ترین کا انکشاف

5

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

6

’نادیہ میڈی سونی سوانی، میڈی بگو‘ سے وائرل ہونے والے جوڑے کی اصلیت نے سب کو حیران کردیا

7

بدقسمتی سے خیبرپختونخوا میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشتگردوں کو جگہ دی گئی، ترجمان پاک فوج

8

مونسٹر سیریز: اپنے سفاک جرائم سے امریکی معاشرے کو بدلنے والا ایڈ گین کون تھا؟

کارٹون

کارٹون : 10 اکتوبر 2025
کارٹون : 9 اکتوبر 2025