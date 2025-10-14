  • KHI: Clear 31.3°C
  • LHR: Clear 28.3°C
  • ISB: Clear 24.6°C
  • KHI: Clear 31.3°C
  • LHR: Clear 28.3°C
  • ISB: Clear 24.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پنجاب بھر میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کا فیصلہ، جامع پلان تیار

ویب ڈیسکشائع 14 اکتوبر 2025 04:41pm
فوٹو: پی ٹی وی
فوٹو: پی ٹی وی

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبے کے تمام اضلاع میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔

پاکستان ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق اس سلسلے میں اسپیشل سیکرٹری ہاؤسنگ پنجاب، وقار عظیم کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں 19 اضلاع کے ایم ڈی واساز نے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس سے متعلق فیزیبلٹی رپورٹس پیش کیں۔

محکمہ ہاؤسنگ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں گندے پانی کو ٹریٹ کر کے اسے قابل استعمال بنانے کا منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے۔

مزید کہا کہ اس اقدام سے نہ صرف دریاؤں میں شامل ہونے والے پانی کو صاف اور قابل استعمال بنایا جائے گا بلکہ یہ پانی زرعی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ اس منصوبے کے ذریعے دریاؤں کی ایکالوجی اور آبی وسائل میں بہتری آئے گی۔

لاہور میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی منظوری دی جا چکی ہے، جبکہ فیصل آباد میں بھی بڑے پیمانے پر ایسے منصوبے منظور کیے گئے ہیں۔

ترجمان کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور شہریوں کی صحت سے متعلق منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی پر شدید تشویش ہے، چین

2

پاک-افغان جھڑپوں کی خوفناک رات

3

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

4

پاکستان میں رواں سال دہائیوں کی شدید سردی پڑنے کا امکان، ماہرین نے خبردار کردیا

5

خیبرپختونخوا اسمبلی کا اجلاس، سہیل آفریدی 90 ووٹ لیکر وزیراعلیٰ منتخب، اپوزیشن کا واک آؤٹ

6

خیبرپختونخوا عمران خان کا ہے اور یہاں پر صرف ان ہی کی چلے گی، سہیل آفریدی

7

حماس نے تمام 20 زندہ اسرائیلی یرغمالی رہا کردیے، سیکڑوں فلسطینی قیدی بھی غزہ پہنچ گئے

8

نعمان جاوید کو کس چیز نے خودکشی کرنے پر مجبور کیا؟ گلوکار نے بتادیا

کارٹون

کارٹون : 14 اکتوبر 2025
کارٹون : 13 اکتوبر 2025