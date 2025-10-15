  • KHI: Clear 27.9°C
  • LHR: Clear 26.1°C
  • ISB: Clear 20.9°C
ایل این جی کی قیمتوں میں 2 فیصد تک کا مزید اضافہ کردیا گیا

طاہر شیرانیشائع 15 اکتوبر 2025 04:54pm
— فائل فوٹو: بشکریہ ٹوئٹر
— فائل فوٹو: بشکریہ ٹوئٹر

مائع قدرتی گیس (ایل این جی) کی قیمتوں میں 2 فیصد تک کا مزیداضافہ کر دیا گیا، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) نے اکتوبر کے لیے قیمتوں میں اضافے کا نوٹی فکیشن جاری کر دیا۔

اوگرا کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ سوئی سدرن اور سوئی ناردرن کےسسٹم پر ایل این جی کی قیمت میں 0.22 ڈالرفی ایم ایم بی ٹی یو کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد سوئی ناردرن کےلیے ایل این جی کی نئی قیمت 12.23 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو ہوگئی۔

اسی طرح سوئی سدرن کے لیے ایل این جی کی نئی قیمت 11.23 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یومقرر کی گئی ہے-

اس سے قبل اوگرا نے ستمبر کے لیے ایل این جی کی قیمتوں میں2.63 فیصد تک اضافہ کیا تھا اوراب اکتوبر کے لیے بھی ایل این جی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

