آج کی لڑکیاں آزادی کو ترجیح دیتی ہیں، اسی لیے جلدی شادی نہیں کرتیں، غزالہ جاوید
سینئر اداکارہ غزالہ جاوید نے کم عمری کی شادیوں پر کھل کر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں اپنی آزادی کو ترجیح دیتی ہیں، اسی لیے وہ کم عمری میں شادی نہیں کرنا چاہتیں۔
حال ہی میں غزالہ جاوید کا ٹی وی پروگرام ’روشن سویرا‘ میں دیا گیا ایک انٹرویو وائرل ہورہا ہے، جس میں انہوں نے کم عمری کی شادیوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔
انہوں نے کہا تھا کہ آج کی لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ شادی کرنے سے ان کی زندگی کی آزادی اور عیاشی ختم ہوجائے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ انہیں لگتا ہے کہ میچور لڑکیوں کو شادی کے بعد ایڈجسٹ ہونے میں مشکلات پیش آتی ہیں، جب کہ کم عمر لڑکیاں باآسانی خود کو نئے ماحول کے مطابق ڈھال لیتی ہیں۔
اداکارہ نے انکشاف کیا کہ ان کی اپنی شادی 16 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور 18 سال کی عمر میں وہ ایک بیٹی کی ماں بھی بن گئیں تھیں۔
غزالہ جاوید کے مطابق ماضی میں کم عمری کی شادیاں زیادہ ہوتی تھیں اور وہ کامیاب بھی ہوتی تھیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ شادی کسی بھی عمر میں ہو، اسے کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلے ساسوں کو اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے، ساسوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لارہی ہیں اور جب تک وہ اسے اپنی بیٹی نہیں سمجھیں گی، تب تک لڑکی بھی انہیں اپنا نہیں پائے گی۔
غزالہ جاوید نے مزید کہا کہ اب دور بدل گیا ہے، اب لڑکے ایسی لڑکیاں چاہتے ہیں جو نہ بہت زیادہ پڑھی لکھی ہوں اور نہ بالکل کم تعلیم یافتہ، بلکہ درمیانی تعلیم حاصل کی ہوئی ہوں تاکہ وہ آنے والی نسل کی بہتر تربیت کر سکیں۔