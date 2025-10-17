گوگل کا جدید اے آئی ویڈیو ماڈل، صارفین کے لیے حقیقت پسندانہ ویڈیوز بنانا مزید آسان ہوگیا
انٹرنیٹ سرچ کمپنی گوگل نے جدید اے آئی ویڈیو ماڈل متعارف کرادیا، جس سے صارفین کے لیے حقیقت پسندانہ ویڈیوز بنانا مزید آسان ہوگیا۔
ٹیکنالوجی ویب سائٹ کے مطابق گوگل نے اپنا جدید ترین اے آئی ویڈیو ماڈل ویو تھری پوائنٹ ون متعارف کرادیا، جو ویڈیوز میں آواز اور بصری عناصر کو مزید حقیقت کے قریب لاتا ہے۔
ویو تھری پوائنٹ ون میں آڈیو اور ویژولز میں نمایاں بہتری کی گئی ہے، جس سے ویڈیوز میں مکالمے، پس منظر کی آوازیں اور دیگر صوتی اثرات شامل کرنا ممکن ہوگیا ہے، ویژولز میں روشنی اور سائے کو بہتر طریقے سے ایڈٹ کیا جا سکتا ہے، جس سے ویڈیوز حقیقت پسندانہ نظر آتی ہیں۔
نئے تخلیقی فیچرز میں اِنگریڈیئنٹس ٹو ویڈیو، سین ایکسٹینشن اور فرسٹ اینڈ لاسٹ فریم جیسے آپشنز شامل ہیں جو ویڈیو میں ٹرانزیشنز کو زیادہ قدرتی بناتے ہیں۔
فلو ایڈیٹر میں بھی نئی سہولیات متعارف کرائی گئی ہیں، جن کی مدد سے صارفین ویڈیو میں اشیا شامل یا قدرتی انداز میں ہٹا سکتے ہیں۔
یہ نیا ورژن مئی میں جاری ہونے والے ویو تھری کا اپ گریڈ ہے، جس میں آڈیو کوالٹی، کہانی کی تفہیم اور ویڈیو ٹیکسچر ریئلزم میں نمایاں بہتری کی گئی ہے۔
گوگل کے مطابق یہ اپ ڈیٹس اے آئی پر مبنی ویڈیوز کو زیادہ مربوط، حقیقت پسندانہ اور تخلیقی بنانے کے لیے تیار کی گئی ہیں۔
مئی میں فلو کے اجرا کے بعد سے اب تک صارفین 27 کروڑ 50 لاکھ سے زائد ویڈیوز تخلیق کرچکے ہیں۔
اگرچہ کچھ خصوصیات فی الحال صرف اے پی آئی ایکسس یا فلو ایپ تک محدود ہیں، تاہم ویو تھری پوائنٹ ون اور اس کی جدید صلاحیتوں کے لیے گوگل اے آئی پرو سبسکرپشن درکار ہے۔
ماہرین کے مطابق ویو تھری پوائنٹ ون کا اجرا گوگل کی پوزیشن کو اوپن اے آئی کے سورا ٹو کے مضبوط حریفوں میں شامل کرتا ہے، خاص طور پر ریئلزم، پرامپٹ پریسژن اور ویژول کوالٹی کے میدان میں۔
یہ نیا ورژن فلو ویڈیو ایڈیٹر، جیمینائی ایپ اور ورٹیکس اے آئی پلیٹ فارم پر دستیاب ہے۔