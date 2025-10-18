بے نظیر بھٹو کا قتل ملک اور وفاق کے خلاف سازش تھی، بلاول بھٹو
چیئر مین پاکستان پیپلز پارٹی ( پی پی پی) بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سانحہ کارساز دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ تھا، بے نظیر بھٹو کا قتل ملک اور وفاق کے خلاف سازش تھی۔
ڈان نیوز کے مطابق شارع فیصل پر سانحہ کارساز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آج پی پی پی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی (سی ای سی) کا اجلاس ہوگا، جس میں ملکی سیاسی صورت حال پر غور کیا جائے گا۔
چیئرمین پی پی پی نے کہا کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، لیکن 18 اکتوبر ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ تھا۔
بلاول بھٹو نے کہا کہ شہید بی بی نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، شہید بےنظیر بھٹو ایک امید کے ساتھ پاکستان آئی تھیں، سانحے میں کارکنان شہید ہوئے جس کے باوجود بی بی ڈری نہیں اور جدوجہد جاری رکھی۔
انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی آج بھی بی بی کے مشن کو آگے لیکر چل رہی ہے، ہم اپنے قائدین کے وژن کے مطابق پاکستان کے عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔
علاوہ ازیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ’ایکس‘ پر اپنے ایک بیان میں بلاول بھٹو نے کہا کہ سانحہ کارساز آج بھی ہمارے ذہنوں میں زخم کی مانند تازہ ہے۔
انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا کہ 18 سال گزر چکے مگر 177 سے زائد جیالوں کی قربانیاں ہمیں ہر دن جمہوریت کے دفاع کی یاد دلاتی ہیں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ حملہ بطورِ منصوبہ آمریت اور دہشت گردی کی ملی بھگت تھا، مگر قاتلوں کا مقصد ناکام ہوا اور ملک میں شہدا کے خون سے جمہوریت کا سورج پروان چڑھا۔
انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ آئیں آج عہد کریں کہ ہم شہدائے کارساز کی دی ہوئی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے اور امن و جمہوریت کے لیے ہر محاذ پر لڑتے رہیں گے۔