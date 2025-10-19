ڈیفنس میں رہتے تھے، بیٹے کی خاطر دوسرے علاقے میں منتقل ہوگئے، یاسر حسین کا انکشاف
اداکار یاسر حسین نے انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کبیر کی بہتر پرورش کے لیے ڈیفنس میں موجود اپنی رہائش چھوڑ کر دوسرے علاقے میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔
یاسر حسین نے حال ہی میں زارا نور عباس کے یوٹیوب پروگرام میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنے بیٹے کبیر کے کھیلنے کے شوق اور بچوں کی موجودہ عادات پر تفصیل سے بات کی۔
ان کے مطابق ان کا بیٹا پرانے خیالات کا ہے اور اسے کھیلوں کا بہت شوق ہے۔
اداکار کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کبیر کو کھیلنے کا بہت شوق ہے اور وہ ہر وقت کھیلنے کی طرف مائل رہتا ہے، جب کہ آج کل کے زیادہ تر بچے زیادہ تر وقت موبائل استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور کھیل کود میں کم دلچسپی لیتے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے ڈیفنس میں رہائش پذیر تھے، جہاں بچوں کا آپس میں تعلق اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا دیگر علاقوں میں ہوتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ڈیفنس کے بچے بھی کھیلتے ہیں لیکن وہاں گلیوں میں کھیلنے کا رجحان بہت کم ہے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ کبیر کی پرورش ایسے ماحول میں ہو جس طرح کے ماحول میں ان کی پرورش ہوئی تھی۔
یاسر حسین نے بتایا کہ اب ان کا بیٹا محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کے بہت سارے دوست ہیں جو گھر پر بھی کھیلنے آتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ جب کبیر باہر سے کھیل کر گھر واپس آتا ہے تو وہ پسینے میں شرابور ہوتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اپنی توانائی بھرپور طریقے سے استعمال کی ہے۔
اداکار نے بچوں کی تربیت میں والدین کے کردار پر بھی زور دیا اور کہا کہ والدین اپنے بچوں کو جو کچھ سکھا سکتے ہیں، وہ کوئی اسکول یا استاد نہیں سکھا سکتا اور بچوں کو اصل تعلیم والدین ہی دے سکتے ہیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا۔
یاسر حسین اور اقرا عزیز نے دسمبر 2018 میں شادی کی تھی اور دونوں کا شمار مقبول جوڑیوں میں ہوتا ہے، ان کے ہاں جولائی 2021 میں بیٹے کبیر حسین کی پیدائش ہوئی تھی۔