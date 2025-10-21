حکومت سندھ کا صوبے بھر میں 22 سے زائد میگا اسپورٹس ایونٹ منعقد کرانے کا فیصلہ
حکومت سندھ نے رواں ماہ کے آخری ہفتے سے جون 2026 تک صوبے بھر میں22 سے زائد میگا اسپورٹس ایونٹ منعقد کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔
محکمہ اطلاعات سندھ کے ایکس اکاؤنٹ پر جاری کی گئی تفصیل کے مطابق وزیر کھیل و امور نوجوانان سندھ سردار محمد بخش مہر کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں 35 ویں نیشنل گیمز، جبکہ آئندہ سال سندھ گیمز 2026، تھر جیپ ریلی سمیت بڑے میگا ایونٹس کرانے سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
دوران اجلاس سردار محمد بخش مہر نے کہا کہ محکمہ کھیل سندھ نے رواں ماہ نومبر کے آخری ہفتے سے جون 2026 تک 22 سے زائد کھیلوں کے میگا ایونٹس کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پہلی بار حکومتی سطح پر آئندہ ماہ نومبر میں دو روزہ سندھ ای اسپورٹس چیمپئن شپ کراچی میں منعقد ہوگی، جس میں ملک بھر سے نوجوان کھلاڑی حصہ لیں گے۔
صوبائی وزیر نے کہا کہ ’ حوصلے کمال کے’ کے عنوان سے 3روزہ سندھ اسپیشل گیمز آئندہ ماہ نومبر میں ہونگے،جس میں صوبہ بھر کے خصوصی ایتھلیٹس حصہ لیں گے بجبکہ سندھ یوتھ سائنس ٹیکنالوجی ایکسپو 2025* بھی آئندہ ماہ نومبرکےآخری ہفتوں میں کراچی میں کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
سردار محمد بخش مہر نے کہا کہ رواں ماہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں ضلع جنوبی کراچی میں تائیکوانڈو، کراٹے اور ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ کرایا جائے گا جبکہ ٹھٹھہ میں آئندہ ماہ نومبر میں دو روزہ ’ کوہستان بل کارٹ ریس’ کے مقابلے کرائے جائیں گے۔
وزیر کھیل نے سندھ کا ’جذبہ جنون کے عنوان سے فٹسال چیمپئن شپ کراچی‘ کا بڑا ایونٹ آئندہ ماہ کے پہلے ہفتہ کرانے کا اعلان کیا۔
انہوں نے کہا کہ ’ جنوری میں 19 ویں سندھ گیمز2026’ اور ’ تھر جیپ ریلی گھوٹکی’ میں کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
صوبائی وزیر نے کہا کہ یوتھ سائنس فیسٹیول میں کراچی کی تمام سرکاری و نجی جامعات کے طلبہ، صنعتکار اور ماہرین شرکت کریں گے، جبکہ نوجوان طلبہ اپنی بنائی گئی سائنسی ٹیکنالوجی پیش کریں گے، یوتھ سائنس ٹیکنالوجی فیسٹول نوجوان سائنسدانوں کو ملک کی انڈسٹری سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسپیشل گیمز پی سی بی کوچنگ سینٹر کراچی، یوتھ سائنس ٹیکنالوجی فیسٹیول سندھ یوتھ کلب گلستان جوہر اور ای اسپورٹس گیمز مقامی ہوٹل میں منعقدہوگا۔
سردار محمد بخش مہر نے کہا کہ حکومت سندھ نوجوانوں کو عالمی سطح کے مواقع دینے کے لیے پُرعزم ہے، نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کے مواقع دینا حکومت سندھ کی ترجیح ہے، سندھ کے نوجوان ٹیلنٹ اور جذبے میں کسی سے کم نہیں۔
صوبائی وزیر نے کہا کہ حکومت سندھ نے 35 ویں نیشنل گیمز کی میزبانی کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جبکہ خصوصی کھلاڑیوں کے لیے بھرپور سہولیات فراہم کی جائیں گی۔