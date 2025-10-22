  • KHI: Clear 33.9°C
  • LHR: Clear 26.4°C
  • ISB: Clear 20.6°C
  • KHI: Clear 33.9°C
  • LHR: Clear 26.4°C
  • ISB: Clear 20.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

چند سال بعد اپنا چہرہ اے آئی کو فروخت کردوں گا، احد رضا میر کا دلچسپ انٹرویو وائرل

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 22 اکتوبر 2025 02:14pm
—فوٹو: انسٹاگرام
—فوٹو: انسٹاگرام

اداکار احد رضا میر کا ایک انٹرویو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا، جس میں انہوں نے اپنے مستقبل کے منصوبوں، اداکاری کے تجربات اور مصنوعی ذہانت (اے آئی) کے بارے میں دلچسپ خیالات کا اظہار کیا۔

احد رضا میر نے حال ہی میں امریکا میں منعقد ہونے والے ایک ’میٹ اینڈ گریٹ‘ ایونٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مداحوں کے دلچسپ سوالات کے جوابات دیے۔

انہوں نے بتایا کہ کیمرے کے پیچھے ان کی زندگی گھروالوں کے اردگرد گھومتی ہے، انہیں گھر پر رہنا پسند ہے، فلمیں، تھیٹر اور سنیما دیکھنے کا شوق ہے، جب کہ وہ آرٹ کے بھی دلدادہ ہیں۔

اداکار نے دلچسپ انداز میں کہا کہ انہیں مصنوعی ذہانت (اے آئی) سے بہت ڈر لگتا ہے۔

انہوں نے ہنستے ہوئے یہ بھی کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ چند سال بعد اپنا چہرہ اے آئی کو فروخت کر دیں گے، اس کے بعد وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے اور سال میں ان کے دس ڈرامے آئیں گے۔

مستقبل میں کام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے احد رضا میر نے کہا کہ وہ کسی بھی فنکار کے ساتھ کام کر کے خوشی محسوس کریں گے، یہ بات شاید سیاسی لگے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ انہیں سب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے۔

ان کا کہنا تھا کہ ہر نئے ساتھی اداکار یا اداکارہ کے ساتھ نیا تجربہ حاصل ہوتا ہے، اسی لیے ان کی کوئی مخصوص خواہش نہیں۔

انہوں نے بتایا کہ جب بھی انہوں نے کسی کے ساتھ کام کیا، تجربہ ہمیشہ خوشگوار رہا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔

احد رضا میر نے اپنے مشہور ڈرامے ’عہدِ وفا‘ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مرد اداکاروں کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے منفرد تجربہ تھا۔

انہوں نے مزید کہا کہ انہیں خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ آگے کیا کرنے والے ہیں، لوگ اکثر ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنی شاندار اداکاری کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا تھا، لیکن وہ سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی خاص طریقہ کار نہیں تھا، بس ایک اداکار کے طور پر سب کچھ خودبخود ہوتا چلا گیا۔

اداکار کا مزید کہنا تھا کہ وہ آئندہ ایسے پراجیکٹس میں کام کرنا چاہتے ہیں جو منفرد، دلچسپ اور کچھ الگ ہوں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

2

سلمان خان کا بلوچستان سے متعلق متنازع بیان، سوشل میڈیا صارفین برہم

3

’سخت ریاست بننے کی کوشش کی پاکستان کو قیمت چکانا ہوگی‘

4

جوئے کی ایپس کی تشہیر، عروب جتوئی عدالت طلب، ڈکی بھائی کو قید کا سامنا

5

خیرپور: خاتون نے 4 بچوں اور شوہر کو قتل کرکے خودکشی کرلی

6

پی ایس ایل 11 میں مزید 2 ٹیمیں شامل کرنے کا فیصلہ

7

ویسٹ انڈیز نے ون ڈے کرکٹ کی 54 سالہ تاریخ کا انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا

8

ارشد چائے والا کا شناختی کارڈ بحال

کارٹون

کارٹون : 22 اکتوبر 2025
کارٹون : 21 اکتوبر 2025