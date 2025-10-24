  • KHI: Clear 28.5°C
  • LHR: Clear 24.6°C
  • ISB: Clear 19.3°C
  • KHI: Clear 28.5°C
  • LHR: Clear 24.6°C
  • ISB: Clear 19.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ملک بھر میں ہفتہ وار مہنگائی بڑھ کر 5 فیصد ہو گئی

طاہر شیرانی شائع October 24, 2025 اپ ڈیٹ October 24, 2025 08:43pm
— فائل فوٹو: آن لائن / سجاد ملک
— فائل فوٹو: آن لائن / سجاد ملک

ملک بھر میں قلیل مدتی مہنگائی میں کی مجموعی سالانہ شرح بڑھ کر 5.03 فیصد تک جا پہنچی جبکہ ہفتہ وار مہنگائی بڑھنے کی رفتار 0.22 فیصد رہی۔

واضح رہے کہ حساس قیمت انڈیکس (ایس پی آئی) سے پیمائش کردہ مہنگائی مسلسل 12 ہفتوں سے بڑھ رہی ہے، یہ اضافہ بنیادی طور پر جلد خراب ہونے والی اشیائے خور و نوش، جیسے ٹماٹر، پیاز، آلو اور گندم کے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ہوا ہے۔

وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کردی، ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق 23 اکتوبر 2025 کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران 20 اشیائے ضروریہ مہنگی، 6 سستی اور25 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔

ادارہ شماریات رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں پیاز 5.62 فیصد مہنگے ہوئے جبکہ انرجی سیور 2.51، انڈے 2.38 اور چینی کی قیمت میں 2.04 فیصد کا اضافہ ہوا۔

ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتےمیں ٹماٹر اوسط 92 پیسے فی کلو مہنگے ہوئے، جس کے بعد ملک میں ٹماٹر کی اوسط قیمت بڑھ کر329 روپے45 پیسے فی کلو ہوگئی۔

گزشتہ ہفتےتک ملک میں ٹماٹرکی اوسط قیمت 328 روپے 53 پیسے فی کلو تھی، رپورٹ کے مطابق ملک میں ٹماٹر کی زیادہ سے زیادہ قیمت 400 روپے فی کلو تک ہے۔

حالیہ ہفتے کے دوران کوکنگ آئل، لہسن اور بیف سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔

ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں چکن 2.51 اور چاول1.19 فیصد سستے ہوئے،اسی دوران دالیں، آٹا اور ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی-

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

وفاقی سرکاری ملازمین کیلئے ہاؤس رینٹل سیلنگ بڑھانے کی تجویز

2

پی سی بی نے معاہدے کی خلاف ورزی پر پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطانز کو معطل کردیا

3

ڈیورنڈ لائن پر طالبان کا سخت مؤقف: ’افغان حکومت اب بھی اعتدال کے لیے تیار نہیں‘

4

بیٹی کی مغربی طرز کی شادی کی ویڈیو وائرل، خامنہ ای کے مشیر علی شمخانی کا ردعمل آگیا

5

اہم حکومتی وزیر کی عمران خان کو بنی گالا منتقل کرنے کی پیشکش

6

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

7

گزشتہ سال فریضہ حج ادا کرنے والے 66 ہزار حاجیوں کو 3 ارب 45 کروڑ واپس کرنے کا فیصلہ

8

وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دے دی

کارٹون

کارٹون : 24 اکتوبر 2025
کارٹون : 23 اکتوبر 2025