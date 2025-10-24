ملک بھر میں ہفتہ وار مہنگائی بڑھ کر 5 فیصد ہو گئی
ملک بھر میں قلیل مدتی مہنگائی میں کی مجموعی سالانہ شرح بڑھ کر 5.03 فیصد تک جا پہنچی جبکہ ہفتہ وار مہنگائی بڑھنے کی رفتار 0.22 فیصد رہی۔
واضح رہے کہ حساس قیمت انڈیکس (ایس پی آئی) سے پیمائش کردہ مہنگائی مسلسل 12 ہفتوں سے بڑھ رہی ہے، یہ اضافہ بنیادی طور پر جلد خراب ہونے والی اشیائے خور و نوش، جیسے ٹماٹر، پیاز، آلو اور گندم کے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ہوا ہے۔
وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کردی، ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق 23 اکتوبر 2025 کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران 20 اشیائے ضروریہ مہنگی، 6 سستی اور25 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔
ادارہ شماریات رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں پیاز 5.62 فیصد مہنگے ہوئے جبکہ انرجی سیور 2.51، انڈے 2.38 اور چینی کی قیمت میں 2.04 فیصد کا اضافہ ہوا۔
ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتےمیں ٹماٹر اوسط 92 پیسے فی کلو مہنگے ہوئے، جس کے بعد ملک میں ٹماٹر کی اوسط قیمت بڑھ کر329 روپے45 پیسے فی کلو ہوگئی۔
گزشتہ ہفتےتک ملک میں ٹماٹرکی اوسط قیمت 328 روپے 53 پیسے فی کلو تھی، رپورٹ کے مطابق ملک میں ٹماٹر کی زیادہ سے زیادہ قیمت 400 روپے فی کلو تک ہے۔
حالیہ ہفتے کے دوران کوکنگ آئل، لہسن اور بیف سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔
ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں چکن 2.51 اور چاول1.19 فیصد سستے ہوئے،اسی دوران دالیں، آٹا اور ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی-